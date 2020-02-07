Монахиня на Infiniti: под Житомиром обнаружили невероятную контрабандистку

В Житомирской области, на контрольно-пропускном пункте "Овруч" сотрудники пограничной службы задержали странную контрабандистку. 82-летняя гражданка РФ, монахиня, попыталась пересечь границу на автомобиле Infiniti, за рулем которого находился молодой человек. В багажнике автомобиля были найдены религиозные старопечатные книги, которые не были указаны в декларации.

Как рассказали в пресс-службе Киевской таможни, 82-летнняя монахиня путешествовала на иномарке Infiniti JX 35 с молодым человеком, который также являлся священнослужителем. В багажнике автомобиля были обнаружены религиозные старопечатные издания: "В дъвствъ святого отца нашего Иоанна Златоустаго архиепископа Константинопольского" 1892 года издания, "Добротолюбие в русском переводе" 1895 года издания, "Жития святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-Миней Св. Димитрия Ростовского" 1903 года издания, "Пути провидъния. Повъсть изъ временъ Константина великаго" 1905 года.

Литература не была указана ни в декларации, ни устно, а это является нарушением таможенного законодательства Украины.

"Представительница ортодоксального российского духовенства незаконно перевозила религиозные старопечатные книги. Незаконно транспортировала их 82-летняя женщина-монахиня, что путешествовала автомобилем Infiniti JX 35, за рулем которого был молодой человек, который, похоже, также является церковным служителем. Оба они являются гражданами РФ и направлялись в Украину", - рассказали в пресс-службе таможни.

Сотрудники таможенной службы составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Книги отправлены на экспертизу, чтобы установить, принадлежат ли они к культурным ценностям.