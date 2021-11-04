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"А вас побить, нє?": монахи горящей Лавры набросились на журналистов

Автор: Styler

Сегодня, 4 ноября, на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон. Журналисты попытались снять происходящее на мобильный телефон, но местные монахи набросились на них и пытались отобрать смартфон.

Это видно на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Какие-то агрессивные служители у Киево-Печерской Лавры - пытались отобрать телефон у журналиста Магнолии-ТВ и набросились на него", - говорится в сообщении.

На видео слышно, как журналист просит священнослужителей прокомментировать пожар в Лавре. Один монах сказал, чтобы они шли за ворота, а потом уже другой начал выхватывать телефон из рук.

"А вам не доходит, побить вас, нє?" - сказал монах.

Сообщается, что во время пожара в Лавре пострадали три человека. Один выпрыгнул из окна второго этажа.

Отметим, что к тушению пожара было привлечено 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС. Возгорание началось в 13:45, а через час в 14:45 пожарным удалось все потушить.

Пожар в Лавре (фото: dsns.gov.ua)

Напомним, под Днепром в Вольногорске священник обозвал зрителей в зале. Он был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церковь УПЦ. Мужчина священнослужителей назвал "попами-сепаратистами".

Мы также писали о том, что под Одессой в селе Иванчанка 12-летний мальчик устроил пожар в церкви, после чего объяснил свои действия полицейским желанием отомстить однокласснику.

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Киев