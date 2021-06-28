Под Днепром священник обозвал зрителей в зале: видео возмутило сеть

В Вольногорске Днепропетровской области священник ПЦУ во время выступления обозвал всех присутствующих в зале.

Священник был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церковь УПЦ. Мужчина священнослужителей назвал "попами-сепаратистами".

"Что ты бороду мастить сюда пришел?"- говорит священник, вероятно, своему коллеге из УПЦ.

Какая страна, такие и церкви с их священнослужителями Вольногорск. (Днепропетровщина) День Конституции. "Священник" из ПЦУ хамит со сцены жителям города обозвав всех ГАВНОМ (дерьмом). Патриотично, однако. Служит сие недоразумение на бульваре мира, 15 г.Вольногорска в бывшем здании ПриватБанка. Posted by Лидия Кечхуашвили on Monday, June 28, 2021

Впоследствии в зале начали возмущаться, что священник не культурный человек.

"Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю - ни на какие призывы не перейду, потому что это ла*но здесь сидит", – сказал он.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такого человека нельзя называть священником.