Под Днепром священник обозвал зрителей в зале: видео возмутило сеть
В Вольногорске Днепропетровской области священник ПЦУ во время выступления обозвал всех присутствующих в зале.
Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице "Банду геть".
Священник был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церковь УПЦ. Мужчина священнослужителей назвал "попами-сепаратистами".
"Что ты бороду мастить сюда пришел?"- говорит священник, вероятно, своему коллеге из УПЦ.
Какая страна, такие и церкви с их священнослужителями Вольногорск. (Днепропетровщина) День Конституции. "Священник" из ПЦУ хамит со сцены жителям города обозвав всех ГАВНОМ (дерьмом). Патриотично, однако. Служит сие недоразумение на бульваре мира, 15 г.Вольногорска в бывшем здании ПриватБанка.Posted by Лидия Кечхуашвили on Monday, June 28, 2021
Впоследствии в зале начали возмущаться, что священник не культурный человек.
"Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю - ни на какие призывы не перейду, потому что это ла*но здесь сидит", – сказал он.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такого человека нельзя называть священником.
Ранее мы сообщали, что в Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда.
Также во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием.