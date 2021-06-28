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Под Днепром священник обозвал зрителей в зале: видео возмутило сеть

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Вольногорск, Понедельник 28 июня 2021 17:37
Под Днепром священник обозвал зрителей в зале: видео возмутило сеть Коллаж РБК-Украина: священник нахамил зрителям
Автор: Тетяна Самарук

В Вольногорске Днепропетровской области священник ПЦУ во время выступления обозвал всех присутствующих в зале.

Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице "Банду геть".

Священник был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церковь УПЦ. Мужчина священнослужителей назвал "попами-сепаратистами".

"Что ты бороду мастить сюда пришел?"- говорит священник, вероятно, своему коллеге из УПЦ.

Какая страна, такие и церкви с их священнослужителями Вольногорск. (Днепропетровщина) День Конституции. "Священник" из ПЦУ хамит со сцены жителям города обозвав всех ГАВНОМ (дерьмом). Патриотично, однако. Служит сие недоразумение на бульваре мира, 15 г.Вольногорска в бывшем здании ПриватБанка.

Posted by Лидия Кечхуашвили on Monday, June 28, 2021

Впоследствии в зале начали возмущаться, что священник не культурный человек.

"Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю - ни на какие призывы не перейду, потому что это ла*но здесь сидит", – сказал он.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такого человека нельзя называть священником.

Ранее мы сообщали, что в Греции священник облил кислотой митрополитов во время церковного суда.

Также во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием.

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