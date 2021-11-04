"А вас побить, нє?": ченці палаючої Лаври накинулися на журналістів

Сьогодні, 4 листопада, на території Києво-Печерської Лаври сталася пожежа . Вогонь поширився на покрівлю майстерні з розпису ікон. Журналісти спробували зняти те, що відбувається на мобільний телефон, але місцеві ченці накинулися на них і намагалися відібрати смартфон.

Це видно на відео, яке опублікував Telegram-канал " Київ Зараз ".

"Якісь агресивні служителі біля Києво-Печерської Лаври - намагалися відібрати телефон у журналіста магнолії - ТВ і накинулися на нього", - йдеться в повідомленні.

На відео чутно, як журналіст просить священнослужителів прокоментувати пожежу в Лаврі. Один чернець сказав, щоб вони йшли за ворота, а потім вже інший почав вихоплювати телефон з рук.

"А вам не доходить, побити вас, нє?"- сказав чернець.

Повідомляється, що під час пожежі в Лаврі постраждали три людини. Одна вистрибнула з вікна другого поверху.

Зазначимо, що до гасіння пожежі було залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС. Займання почалося о 13:45, а через годину о 14:45 пожежникам вдалося все загасити.

Пожежа в Лаврі (фото: dsns.gov.ua)