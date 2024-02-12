У МОН розповіли, як можуть навчатися діти з окупованих територій

Освітній процес в Україні багато в чому залежить від безпекової ситуації. Діти, що перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях, не мають можливості повноцінно навчатись за українською програмою, проте деякі варіанти надолужити пропущене все ж таки існують.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Нова українська школа", "Рейтинг".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про навчання дітей в Україні на тлі війни, а також як Міністерство освіти й науки планує допомогти тим, хто не має можливості навчатися повноцінно.

Скільки дітей перебувають в окупації

За словами заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа, МОН вдалося запустити й відновити чимало процесів, які через війну та інші чинники стояли на паузі.

Водночас він зізнався, що отримати точні дані щодо кількості дітей, які перебувають нині на тимчасово окупованій території (ТОТ) й не навчаються в українських школах - украй важко.

"Частина дітей виїхала, а ті освітяни, які залишилися на ТОТ, не можуть збирати такі дані, бо це небезпечно... Ми змогли зібрати дані про те, що понад 50 тисяч дітей, які перебувають на ТОТ, навчаються в школах на підконтрольній території", - розповів посадовець.

Він уточнив, що це може бути асинхронне навчання або ж під'єднання до онлайн-уроків (за можливості).

Як навчаються діти під час війни

Результати минулорічного опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років, свідчили про те, що онлайн (тобто віддалено) у садочках чи школах навчалися 42% дітей.

29% дітей отримували знання за допомогою змішаної форми навчання - як онлайн, так і очно.

26% дітей відвідували навчальні та виховні заклади регулярно, а 3% - перебували на домашній формі навчання.

8% дітей взагалі не відвідували садочки чи школи на тлі закриття закладів через війну або ж небажання батьків ризикувати здоров'ям дітей на тлі воєнних небезпек.

Тоді соціологи наголошували, що навчання онлайн було найбільш поширеним на прифронтових територіях. Водночас на деокупованих і центральних територіях діти вчилися як онлайн, так і за допомогою змішаної форми навчання.

Форма навчання дітей в Україні, 2023 рік (інфографіка: ratinggroup.ua)

Адаптивні програми для дітей в окупації

Зараз МОН, за словами Сташківа, готує для дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості навчатися повноцінно:

адаптивні програми

інтенсивні курси

За його словами, вони "включатимуть теми, які потрібно знати, якщо діти взагалі не здобували освіту або вчаться в школах в окупації".

Відповідну програму з української мови вже розроблено.

Водночас урядовець зауважив, що якщо дитина пропустила повністю рік навчання, їй складно буде наздогнати пропущене тільки завдяки інтенсивним курсам.

"Можливо, батькам і закладу освіти, в якому дитина буде навчатися, варто подумати - чи не треба повернутися до того року, який дитина пропустила, і повноцінно повчитися", - підсумував він.