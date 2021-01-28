В МОН рассказали, почему не могут уволить скандальную Бильченко из НПУ им. Драгоманова

Преподаватель из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских и сепаратистских высказываний. В сети вспыхнула волна гнева на почве речей профессора культурологии. Профессора Бильченко требуют уволить из учебного заведения, а ее студентка подала заявление на исключение из вуза.

Как сообщает "Радио Свобода", в МОН рассказали, почему они не могут уволить с должности преподавателя культурологии. Судя из их заявления получается, что они не имеют полномочий принимать решения относительно трудоустройства или увольнения преподавателей высших учебных заведений.

Министерство отмечает, что действует в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН. Решение об увольнении скандального преподавателя должен принимать только руководитель учреждения.

"В соответствии с частью третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании" назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования" - разъясняют в ведомстве.

Согласно заявлению министерства, дискуссии вокруг языка "не могут доводиться до абсурда" и должны иметь риторику уважения, независимо от позиции.

"Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все - украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова разразился скандал из-за профессора Евгении Бильченко, ненавидящей Украину. По ее словам, в стране царит неонацистский режим, а война на Донбассе - гражданская. Также она называла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

Отметим, что бывшие студенты Бильченко рассказали правду о преподавательнице НПУ им. Драгоманова.