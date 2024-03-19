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Важлива інформація для випускників, які хочуть вступати на творчі спеціальності: що треба знати

Що треба знати про вступ на творчі спеціальності (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Вступники до ЗВО на творчі спеціальності цього року обов’язково складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), а також творчий конкурс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОН.

Що треба знати про вступ на творчі спеціальності

"Вступ на вищу освіту потребує підтвердження знань, здобутих у закладах середньої освіти, тому складання НМТ, зокрема й для творчих спеціальностей, є обов'язковим. Таку вимогу послідовно відстоюють у МОН в межах політики держави з посилення якості вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначають, що здобуття вищої освіти в мистецькому ЗВО - це не лише розвиток творчості, а й здобуття фундаментальних знань і компетентностей, якими має володіти людина із вищою освітою.

При цьому у відомстві наголосили, що творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі спеціальності і має найбільший вплив на конкурсний бал вступника - 60%. Натомість результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс - по 10% конкурсного бала за кожний предмет.

Важливо, що вступ до закладів фахової передвищої освіти на творчі спеціальності не вимагає складання НМТ.

Як проходитиме НМТ у цьому році 

Тестування в межах НМТ передбачає чотири предмети, з яких три - українська мова, історія України та математика - є обов’язковими. Четвертий предмет вступник може вибрати самостійно.

Складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності, а також вибирати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.

Додамо також, що головна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія триватиме до 19 липня. Усі учасники повинні спершу пройти реєстрацію на НМТ. Також скласти тест можна буде за кордоном.

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