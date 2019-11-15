Я был молодым: Винник рассказал о судьбоносной встрече, которая привела его к славе

Олег Винник рассказал о славе (фото: РБК-Украина)

Олег Винник рассказал, какая встреча изменила его отношение к славе и успеху

Олег Винник откровенно рассказал, что думает о звездной славе и популярности. Об этом секс-символ украинского шоу-бизнеса поделился в шоу "Привет 20-ые", которое выйдет на экраны 31 декабря. На вопрос журналистов, на что певец мог бы пойти ради славы, Олег ответил честно, что ни на что.

Артист убежден, что слава – это настоящее испытание, пройти которое под силу не всем.

"Я никогда не шел куда-то ради славы. Это такая вещь, которая может тебя и поднять, и бросить, и вообще очень жестко с тобой поступить. Не нужно жить с мечтой о славе – сегодня она есть, а уже завтра ты будешь тем, кем был раньше", – рассказал Олег Винник за кулисами новогоднего шоу.

Олег Винник рассказал о славе (фото: пресс-служба)

Артист вспоминает, что когда только начинал свой творческий путь, получил очень полезный совет от директора театра в Германии. Его слова тогда запали будущей звезде в душу.

"Я был молодым стеснительным парнем, и когда мы с ним говорили, я очень переживал. А он мне сказал: "Успокойся, мы встретимся с тобой через десяток лет, и ты будешь говорить со мной, как с человеком, а не как с директором". Так и произошло – через 10 лет судьба нас свела снова. Как говорится, люди встречаются два раза в жизни, поэтому важно всегда оставаться человеком. А слава – это вызов, это очень сложная вещь, которая открывает человека вполне", – поделился певец.