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Я був молодим: Винник розповів про доленосну зустріч, яка привела його до слави

STYLERПерсони    15.11.2019 - 15:49
Я був молодим: Винник розповів про доленосну зустріч, яка привела його до слави
Олег Винник розповів про славу (фото: РБК-Україна)

Олег Винник розповів, яка зустріч змінила його ставлення до слави і успіху

Олег Винник відверто розповів, що думає про зіркову славу і популярність. Про це секс-символ українського шоу-бізнесу поділився у шоу "Привіт 20-ті", яке вийде на екрани 31 грудня. На запитання журналістів, на що співак міг би піти заради слави, Олег відповів чесно, що ні на що.

Артист переконаний, що слава – це справжнє випробування, пройти яке під силу не всім.

"Я ніколи не йшов кудись заради слави. Це така річ, яка може тебе і підняти і кинути, і взагалі дуже жорстко з тобою вчинити. Не потрібно жити з мрією про славу – сьогодні вона є, а вже завтра ти будеш тим, ким був раніше", – розповів Олег Винник за лаштунками новорічного шоу.

Я був молодим: Винник розповів про доленосну зустріч, яка привела його до слави

Олег Винник розповів про славу (фото: прес-служба)

Артист згадує, що коли тільки починав свій творчий шлях, отримав дуже корисну пораду від директора театру в Німеччині. Його слова тоді запали майбутній зірці в душу.

"Я був молодим сором'язливим хлопцем, і коли ми з ним говорили, я дуже переживав. А він мені сказав: "Заспокойся, ми зустрінемось з тобою через десяток років, і ти будеш говорити зі мною, як з людиною, а не як з директором". Так і сталося – через 10 років доля звела нас знову. Як мовиться, люди зустрічаються два рази в житті, тому важливо завжди залишатися людиною. А слава – це виклик, це дуже складна річ, яка відкриває людину цілком", – поділився співак.

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Новини України Олег Винник
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