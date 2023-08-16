Молодий Місяць в серпні змінить життя лише трьох знаків Зодіаку. А ви в списку?

Гороскоп на 16 серпня буде позитивним лише для трьох знаків Зодіаку. Їхнє життя кардинально зміниться завдяки тому, що Місяць переходить у фазу молодика.

Телець

Саме ці знаки Зодіаку найпершими відчують зміни в житті під впливом молодого Місяця. Тельці отримають нові приводи для радості та щастя. Особливих змін може зазнати сфера вашого оточення. Люди навколо будуть активно підтримувати вас і всі ваші починання. А якщо ви познайомитеся з кимось, то нові друзі приведуть вас до успіху.

Стрілець

Ви відчуєте сили для нових звершень. Ба більше - останній молодик серпня подарує вам можливість здолати всі труднощі. Зрештою ви зможете досягти бажаного в тому питанні, яке давно вас непокоїть чи не дається. Тому забудьте про всі сумніви та не гальмуйте.

Крім того, Стрільці можуть впевнено позбуватися всього, що забирає енергію та не приносить задоволення: стосунки, робота, звички тощо.

Риби

У Риб може виникнути ситуація, коли доведеться шукати компроміс і залагоджувати суперечки. Представники цього знаку відчують успіх в особистому житті, а от в інших сферах потрібно буде активно пошукати можливості для змін. Зірки радять обговорити це з рідними: ви отримаєте досить слушні поради.