Молодий Місяць в лютому 2023: коли розпочинається та що не можна робити

Фаза молодого Місяця - це завжди про початок чогось нового, повного очищення та звільнення від думок про минуле. Проте разом із цим астрологи називають цей період досить небезпечним.
Коли настає молодий Місяць та що не можна робити в цей період - читайте нижче в матеріалі Styler.
У лютому молодий Місяць почне своє зростання 20 лютого. Передбачають, що ця фаза протримається аж до 6 березня.
Місяць буде сходити в знаку Зодіаку Риби. Вони належать до стихії води, а їхні представники відрізняються сентиментальністю та вразливістю. Тому ці якості можуть проявлятися в період молодика.
Апатія, почуття вразливості, зміна настрою через дрібниці - це все ознаки Молодика. Також в цей період може особливо проявлятися співчуття та милосердя.
У період молодого Місяця добре розпочинати щось із нового аркуша, а саме:
Проте є речі, які в цей час робити не варто. Серед них:
У цей період загадувати бажання - дуже правильне рішення. Проте не бажайте нікому зла, тому що воно обернеться проти вас.
У момент Молодика 20 лютого о 09:06 загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його. Робіть це лише в гарному настрої та будьте налаштовані позитивно. Тоді велика ймовірність того, що бажання неодмінно здійсниться.
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