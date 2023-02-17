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Молодой Месяц в феврале 2023: когда начинается и что нельзя делать

Молодой Месяц в феврале 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Фаза молодого Месяца - это всегда о начале чего-то нового, полного очищения и освобождения от мыслей о прошлом. Однако вместе с этим астрологи называют этот период достаточно опасным.

Когда наступает молодой Месяц и что нельзя делать в этот период - читайте ниже в материале Styler.

Когда начнется фаза молодого Месяца

В феврале молодой Месяц начнет свой рост 20 февраля. Предполагается, что эта фаза продержится вплоть до 6 марта.

Меясяц будет сходить в знаке Зодиака Рыбы. Они относятся к стихии воды, а их представители отличаются сентиментальностью и уязвимостью. Поэтому эти качества могут проявляться в период новолуния.

Апатия, чувство уязвимости, изменение настроения по пустякам - это все признаки Новолуния. Также в этот период может особенно проявляться сострадание и милосердие.

Что можно делать на молодой Месяц

В период молодого Месяца хорошо начинать что-то с нового листа, а именно:

  • планировать новые дела. Особенно в первое время с 09:00 до 10:00
  • заниматься спокойной работой
  • убирать в доме и выбрасывать ненужное
  • отдыхать или заниматься творчеством
  • отдавать долги и выполнять обещания
  • загадывать желание

Запреты на Новолуние

Однако есть вещи, которые в это время делать не следует. Среди них:

  • начинать новые проекты и другие важные дела
  • употреблять алкоголь, голодать и переедать
  • отказаться от дорогих покупок
  • брать на себя дополнительную работу
  • думать о плохом, потому что будете плохо чувствовать себя весь месяц
  • доверять интуиции: она может подвести

Как загадать желание

В этот период загадывать желания - очень правильное решение. Однако не желайте никому зла, потому что оно обратится против вас.

В момент молодого Месяца 20 февраля в 09:06 загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делайте это только в хорошем настроении и будьте настроены положительно. Тогда велика вероятность того, что желание непременно сбудется.

Ранее мы рассказывали, какие дни благоприятны и неблагоприятны в феврале 2023.

Читайте также, когда в феврале 2023 года стоит ожидать магнитные бури.

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