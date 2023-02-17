Молодой Месяц в феврале 2023: когда начинается и что нельзя делать

Когда начнется фаза молодого Месяца

В феврале молодой Месяц начнет свой рост 20 февраля. Предполагается, что эта фаза продержится вплоть до 6 марта.

Меясяц будет сходить в знаке Зодиака Рыбы. Они относятся к стихии воды, а их представители отличаются сентиментальностью и уязвимостью. Поэтому эти качества могут проявляться в период новолуния.

Апатия, чувство уязвимости, изменение настроения по пустякам - это все признаки Новолуния. Также в этот период может особенно проявляться сострадание и милосердие.

Что можно делать на молодой Месяц

В период молодого Месяца хорошо начинать что-то с нового листа, а именно:

планировать новые дела. Особенно в первое время с 09:00 до 10:00

заниматься спокойной работой

убирать в доме и выбрасывать ненужное

отдыхать или заниматься творчеством

отдавать долги и выполнять обещания

загадывать желание

Запреты на Новолуние

Однако есть вещи, которые в это время делать не следует. Среди них:

начинать новые проекты и другие важные дела

употреблять алкоголь, голодать и переедать

отказаться от дорогих покупок

брать на себя дополнительную работу

думать о плохом, потому что будете плохо чувствовать себя весь месяц

доверять интуиции: она может подвести

Как загадать желание

В этот период загадывать желания - очень правильное решение. Однако не желайте никому зла, потому что оно обратится против вас.

В момент молодого Месяца 20 февраля в 09:06 загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делайте это только в хорошем настроении и будьте настроены положительно. Тогда велика вероятность того, что желание непременно сбудется.