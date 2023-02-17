Молодой Месяц в феврале 2023: когда начинается и что нельзя делать

Фаза молодого Месяца - это всегда о начале чего-то нового, полного очищения и освобождения от мыслей о прошлом. Однако вместе с этим астрологи называют этот период достаточно опасным.
Когда наступает молодой Месяц и что нельзя делать в этот период - читайте ниже в материале Styler.
В феврале молодой Месяц начнет свой рост 20 февраля. Предполагается, что эта фаза продержится вплоть до 6 марта.
Меясяц будет сходить в знаке Зодиака Рыбы. Они относятся к стихии воды, а их представители отличаются сентиментальностью и уязвимостью. Поэтому эти качества могут проявляться в период новолуния.
Апатия, чувство уязвимости, изменение настроения по пустякам - это все признаки Новолуния. Также в этот период может особенно проявляться сострадание и милосердие.
В период молодого Месяца хорошо начинать что-то с нового листа, а именно:
Однако есть вещи, которые в это время делать не следует. Среди них:
В этот период загадывать желания - очень правильное решение. Однако не желайте никому зла, потому что оно обратится против вас.
В момент молодого Месяца 20 февраля в 09:06 загадайте желание, как можно подробнее визуализируя его. Делайте это только в хорошем настроении и будьте настроены положительно. Тогда велика вероятность того, что желание непременно сбудется.
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