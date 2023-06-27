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"Молодий, енергійний та сміливий": на війні загинув 21-річний український футболіст

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Україна, Вівторок 27 червня 2023 08:32
"Молодий, енергійний та сміливий": на війні загинув 21-річний український футболіст Фото: Кирило Молоков загинув на війні, захищаючи Україну (facebook.com/carbon.footballclub)
Автор: Людмила Жукова

Український футболіст Кирило Молоков загинув на війні із окупантами, захищаючи нашу країну від ворога. Спортсменові був лише 21 рік.

Про його смерть повідомили на сторінці черкаського футбольного клубу "Карбон" у Facebook.

"Молодий, енергійний, сміливий.Саме таким ми тебе запам'ятаємо. Кирило Молоков. Назавжди 21. Назавжди в строю. З сумом і жалем повідомляємо що при штурмі ворожих позицій, загинув наш друг, футболіст Футбольний клуб "Карбон" Кирил Молоков...Назавжди в наших серцях", - зі скорботою написали у повідомленні.

Нагадаємо, що у сезоні-2020/2021 Кирило виходив на поле за черкаський клуб 12 разів у 15 матчах, у яких потрапляв у заявку.

&quot;Молодий, енергійний та сміливий&quot;: на війні загинув 21-річний український футболістФутболіст Кирило Молоков загинув на війні (фото: facebook.com/fckryvbas)

Наприкінці травня 2023 року Кирилу виповнилося лише 21 рік. Він був вихованцем черкаського Дніпра, у складі якого дебютував у Кубку України на позиції лівого захисника. У розпал повномасштабної війни він пішов захищати Україну,

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