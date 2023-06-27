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"Молодой, энергичный и смелый": на войне погиб 21-летний украинский футболист

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Украина, Вторник 27 июня 2023 08:32
"Молодой, энергичный и смелый": на войне погиб 21-летний украинский футболист Фото: Кирилл Молоков погиб на войне, защищая Украину (facebook.com/carbon.footballclub)
Автор: Людмила Жукова

Украинский футболист Кирилл Молоков погиб на войне с оккупантами, защищая нашу страну от врага. Спортсмену был всего 21 год.

О его смерти сообщили на странице черкасского футбольного клуба "Карбон" в Facebook.

"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Всегда 21. Навсегда в строю. С грустью и сожалением сообщаем, что при штурме вражеских позиций, погиб наш друг, футболист Футбольный клуб "Карбон" Кирилл Молоков... Навсегда в наших сердцах", - со скорбью написали в сообщении.

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Кирилл выходил на поле за черкасский клуб 12 раз в 15 матчах, в которых попадал в заявку.

&quot;Молодой, энергичный и смелый&quot;: на войне погиб 21-летний украинский футболистФутболист Кирилл Молоков погиб на войне (фото: facebook.com/fckryvbas)

В конце мая 2023 года Кириллу исполнился лишь 21 год. Он был воспитанником черкасского Днепра, в составе которого дебютировал в Кубке Украины на позиции левого защитника. В разгар полномасштабной войны он пошел защищать Украину,

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