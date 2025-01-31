MOLODI сказали, чому для України важлива участь у Євробаченні

Артисти вважають, що навіть в умовах війни Україна має брати участь у Євробаченні, адже цей конкурс є важливою платформою для поширення важливих меседжів на міжнародному рівні.

Музиканти також навели приклади минулих учасників конкурсу, які використали свою популярність для збору коштів та допомоги Україні.

"Приклади минулих переможців демонструють, що Євробачення - це не лише музичний конкурс, а й майданчик для реальної допомоги. Наприклад, Kalush Orchestra після своєї перемоги зібрали близько 60 мільйонів гривень на допомогу армії та постраждалим. Tvorchi, Alyona Alyona й Jerry Heil також змогли залучити значні суми під час своїх виступів і проєктів, пов’язаних з конкурсом", - говорять MOLODI. МOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Фіналісти Нацвідбору переконані, що українські артисти на Євробаченні не лише посилюють міжнародну підтримку, але й реально допомагають людям, які цього потребують.

Учасники колективу також поділилися своїм баченням, що саме вони хочуть сказати світові, якщо представлять Україну на Євробаченні.

"Якщо ми переможемо у фіналі Нацвідбору й поїдемо представляти Україну на Євробаченні, наша основна місія - нагадати світові, що війна в Україні триває. Вона є реальністю, у якій ми всі живемо щодня", - зазначив Кирило. МOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Музиканти впевнені, що їхня пісня дуже точно передає цей меседж, і разом із командою вони вже працюють над тим, як найкраще донести його до західної аудиторії.

"Ми хочемо, щоб на Євробаченні світ не просто почув, а й відчув те, що переживають українці", - наголошують артисти.

Водночас вони прагнуть зробити це емоційно, потужно і так, щоб посил не суперечив правилам конкурсу.