MOLODI про Нацвідбір: Цей досвід зробив нас ще сильнішими

— Ви отримали 7 балів від журі. Чи вважаєте ви це справедливим, чи розраховували на більше?

— Кирило: Ми задоволені оцінками журі. 7 балів - це справедливо. Ми об’єктивно оцінюємо свій виступ, виступи інших учасників і розуміємо, чому наш бал був нижчим, ніж у тих, хто опинився вище в рейтингу.

Звісно, під час підготовки ми розраховували на вищі оцінки - на 9 чи 10. Ми багато мали репетиція, щоб показати себе якнайкраще. Але цей виступ і зауваження членів журі стали для нас орієнтиром для подальшого розвитку. Ми чітко бачимо, куди нам рости й над чим працювати.

— Поділіться враженнями: як вам ваш виступ і чи все йшло за планом?

— Ваня: Виступ вийшов доволі непоганим, хоча є моменти, які хочеться допрацювати. Нам дійсно трохи не вистачає сценічного досвіду.

До фіналу все йшло чудово, але на сцені хвилювання взяло гору. Відчувалось виснаження - ти готуєшся дуже довго, вкладаєш всю енергію, а потім у найважливіший момент адреналін і втома беруть своє. Ми працювали без відпочинку останні півтора місяця, майже не спали, навантаження було величезним. Ми навіть не очікували, що це буде настільки складно. Але попри все, ми задоволені результатом. Ми змогли передати емоцію, і нас підтримало понад 70 тисяч людей.

Кирило: У нас були записи лайвів на радіо, вокальні репетиції, генеральні прогони, де вокально я звучав значно впевненіше, ніж під час самого виступу. Але це нормально, адже хвилювання грає свою роль. У живому виконанні завжди є непередбачувані моменти, які неможливо прорахувати на репетиціях. Але цей досвід зробив нас ще сильнішими.

— Ziferblat перемогли. На вашу думку, це заслужена перемога?

— Ваня: На нашу думку, цілком справедлива. Вони довго йшли до цього моменту, вони справжні єврофани й чудово розуміють специфіку конкурсу. Минулого року вони посіли друге місце, а цього разу повернулися за перемогою - і зробили для цього все можливе.

Кирило: Ziferblat - не класичні поп-артисти. Вони впевнено просувають нішеву музику, попри коментарі про те, що їхній стиль може бути не форматним. Вони залишаються вірними собі, і це заслуговує на повагу.

Ми дуже раді знайомству з хлопцями й щасливі, що стояли на одній сцені, змагаючись в одному Нацвідборі. Ми щиро бажаємо їм високого результату у гранд-фіналі Євробачення в Базелі.

— Якщо не вони та не ви, хто ще мав би перемогти?

— Ваня: Маша Кондратенко. Вона сильна артистка, яка професійно робить свою справу. У неї була гарна пісня й чудовий виступ.

— Як би ви описали ваші загальні враження від участі в Нацвідборі? І чи можемо чекати вашого повернення через рік?

— Ваня: Це був надзвичайно крутий досвід, який трапляється в житті не так часто. Для нас це точно важливий етап розвитку. Нацвідбір одразу висвітлює всі моменти, над якими потрібно працювати. До того ж це була чудова можливість розповісти нашу історію всій Україні, і, можливо, і всьому світу. MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Кирило: Цього року ми взяли участь, тому що мали сильну пісню і важливий меседж. Написати ще одну пісню - не проблема, але створити таку, яка буде щирою, яка йде від серця, - значно складніше. Ми хочемо залишатися чесними перед собою і перед нашою аудиторією, тому не будемо давати обіцянок.

Але якщо в нас буде пісня, яка справді варта цієї сцени, і нам буде що сказати - ми повернемося!