Молочниця і секс: симптоми хвороби у жінок і чоловіків
Фото: Молочниця у жінок і чоловіків (freepik)
Молочниця, або кандидоз - підступна інфекція, яка може передаватися статевим шляхом, а може виникати з інших причин. Хворіти можуть як чоловіки, так і жінки, і вірогідність передачі під час сексу є високою, хоча молочницю й не відносять до інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Про симптоми молочниці після статевого акту, інші причини кандидозу розповіли лікарі онлайн-хабу DOC.UA.
Симптоми після сексу при молочниці у жінок:
- біль під час сексу, більшість жінок повідомляють про те, що після молочниці боляче кохатися,
- печіння під час сексу або сечовипускання,
- свербіння,
- почервоніння,
- висип,
- набряк статевих губ,
- білі комкуваті виділення.
Симптоми після сексу при молочниці у чоловіків:
- подразнення та почервоніння навколо головки статевого члена та під крайньою плоттю,
- наліт на голівці статевого члена,
- білі виділення (як сир),
- неприємний запах,
- проблеми з відтягуванням крайньої плоті
Причини появи молочниці:
- прийом антибіотиків, кортикостероїдів, цитостатиків;
- наявність затяжної, хронічної інфекції в організмі (туберкульоз, СНІД тощо);
- використання оральних контрацептивів;
- вагітність;
- зміни менструального циклу;
- наявність в організмі запального процесу, що спричиняє зниження імунітету;
- порушення функції щитовидної залози (гіпо- та гіпертиреоз), цукровий діабет, ожиріння, дисфункція яєчників;
- перевтоми, стреси, недосипання;
- неправильне харчування (превалювання в раціоні жирів та вуглеводів), зловживання дієтами;
- часта зміна статевих партнерів (молочниця після сексу);
- носіння білизни із синтетичних тканин;
- молочниця від презервативів може виникнути через алергію на латекс;
- недотримання гігієнічних норм.
Важливо! При лікуванні кандидозу бажано уникати сексуальних зв'язків.
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