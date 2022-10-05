Молочниця і секс: симптоми хвороби у жінок і чоловіків

Молочниця, або кандидоз - підступна інфекція, яка може передаватися статевим шляхом, а може виникати з інших причин. Хворіти можуть як чоловіки, так і жінки, і вірогідність передачі під час сексу є високою, хоча молочницю й не відносять до інфекцій, що передаються статевим шляхом.