Молочница и секс: симптомы болезни у женщин и мужчин
Фото: Молочница у женщин и мужчин (freepik)
Молочница, или кандидоз – коварная инфекция, которая может передаваться половым путем, а может возникать по другим причинам. Болеть могут как мужчины, так и женщины, и вероятность передачи во время секса высока, хотя молочницу и не относят к инфекциям, передающимся половым путем.
О симптомах молочницы после полового акта, других причинах кандидоза рассказали врачи онлайн-хаба DOC.UA.
Симптомы после секса при молочнице у женщин:
- боль во время секса, большинство женщин сообщают о том, что после молочницы больно заниматься любовью,
- жжение во время секса или мочеиспускания,
- зуд,
- покраснение,
- сыпь,
- отек половых губ,
- белые комковатые выделения.
Симптомы после секса при молочнице у мужчин:
- раздражение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью,
- налет на головке полового члена,
- белые выделения (как творог),
- неприятный запах,
- проблемы с оттягиванием крайней плоти
Причины появления молочницы:
- прием антибиотиков, кортикостероидов, цитостатиков;
- наличие затяжной, хронической инфекции в организме (туберкулез, СПИД и т. п.);
- использование оральных контрацептивов;
- беременность;
- изменения менструального цикла;
- наличие в организме воспалительного процесса, что приводит к снижению иммунитета;
- нарушение функции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз), сахарный диабет, ожирение, дисфункция яичников;
- переутомления, стрессы, недосыпание;
- неправильное питание (превалирование в рационе жиров и углеводов), злоупотребление диетами;
- частое изменение половых партнеров (молочница после секса);
- ношение белья из синтетических тканей;
- молочница от презервативов может возникнуть из-за аллергии на латекс;
- несоблюдение гигиенических норм.
Важно! При лечении кандидоза желательно избегать сексуальных связей.
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