Молочница и секс: симптомы болезни у женщин и мужчин

Молочница, или кандидоз – коварная инфекция, которая может передаваться половым путем, а может возникать по другим причинам. Болеть могут как мужчины, так и женщины, и вероятность передачи во время секса высока, хотя молочницу и не относят к инфекциям, передающимся половым путем.