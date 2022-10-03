Простатит - головна чоловіча хвороба: хто в групі ризику й перші симптоми

Простатит вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи. Його важливо вчасно діагностувати, щоб лікар призначив відповідну терапію, адже хвороба має дуже погані наслідки.

Як проявляється простатит, хто в групі ризику - читайте нижче в матеріалі Styler.

За статистикою, пише MedicineNet, з хворобою стикається близько 10-12% чоловіків незалежно від віку в певний період життя.

Простатит - це захворювання передміхурової залози, зазвичай пов'язане із запаленням. Простатит часто викликає хворобливе або ускладнене сечовипускання, а також біль у паху, ділянці таза або статевих органів.

Симптоми простатиту

Біль або печія при сечовипусканні (дизурія).

Утруднене сечовипускання.

Часте сечовипускання, особливо вночі (ніктурія).

Термінова потреба у сечовипусканні.

Біль у животі, паху чи попереку.

Біль у ділянці між мошонкою і прямою кишкою.

Біль або дискомфорт статевого члена/яєчок.

Хвороблива еякуляція.

Каламутна еякуляція.

Кров у сечі.

Лихоманка, озноб, м'язові болі, інші грипоподібні симптоми (при гострому бактеріальному простатиті).

Чому важливо лікувати простатит?

Як пише онлайн-хаб українських лікарів DOC.UA, ускладнення гострого або хронічного простатиту можуть включати:

гостру затримку сечі;

бактеріальне зараження крові (бактеріємію);

інфекцію сечового міхура (цистит у чоловіків);

сечокам'яну хворобу;

ниркову недостатність;

пієлонефрит (інфекцію у нирках);

запалення спіральної трубки;

абсцес передміхурової залози;

сексуальну дисфункцію;

зміни у спермі (епідидиміт), які можуть спричинити безпліддя;

ризик раку простати.

Ризик розвитку простатиту зростає, пише Prostatehealthguide, якщо чоловік: