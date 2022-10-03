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Простатит - головна чоловіча хвороба: хто в групі ризику й перші симптоми

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Понеділок 03 жовтня 2022 11:22
Простатит - головна чоловіча хвороба: хто в групі ризику й перші симптоми Фото: Як лікувати простатит (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Простатит вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи. Його важливо вчасно діагностувати, щоб лікар призначив відповідну терапію, адже хвороба має дуже погані наслідки.

Як проявляється простатит, хто в групі ризику - читайте нижче в матеріалі Styler.

За статистикою, пише MedicineNet, з хворобою стикається близько 10-12% чоловіків незалежно від віку в певний період життя.

Простатит - це захворювання передміхурової залози, зазвичай пов'язане із запаленням. Простатит часто викликає хворобливе або ускладнене сечовипускання, а також біль у паху, ділянці таза або статевих органів.

Симптоми простатиту

  • Біль або печія при сечовипусканні (дизурія).
  • Утруднене сечовипускання.
  • Часте сечовипускання, особливо вночі (ніктурія).
  • Термінова потреба у сечовипусканні.
  • Біль у животі, паху чи попереку.
  • Біль у ділянці між мошонкою і прямою кишкою.
  • Біль або дискомфорт статевого члена/яєчок.
  • Хвороблива еякуляція.
  • Каламутна еякуляція.
  • Кров у сечі.
  • Лихоманка, озноб, м'язові болі, інші грипоподібні симптоми (при гострому бактеріальному простатиті).

Чому важливо лікувати простатит?

Як пише онлайн-хаб українських лікарів DOC.UA, ускладнення гострого або хронічного простатиту можуть включати:

  • гостру затримку сечі;
  • бактеріальне зараження крові (бактеріємію);
  • інфекцію сечового міхура (цистит у чоловіків);
  • сечокам'яну хворобу;
  • ниркову недостатність;
  • пієлонефрит (інфекцію у нирках);
  • запалення спіральної трубки;
  • абсцес передміхурової залози;
  • сексуальну дисфункцію;
  • зміни у спермі (епідидиміт), які можуть спричинити безпліддя;
  • ризик раку простати.

Ризик розвитку простатиту зростає, пише Prostatehealthguide, якщо чоловік:

  • мав простатит або інше інфекційне захворювання сечового міхура або уретри в минулому;
  • отримав травму тазу (наприклад, внаслідок їзди верхи, катання на велосипеді, підняття важких речей тощо);
  • має доброякісну гіперплазію передміхурової залози;
  • має в раціоні багато гострої їжі або алкоголю;
  • займається незахищеним сексом, має гонорею, хламідіоз або інше захворювання, що передається статевим шляхом;
  • користується сечовими катетерами

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