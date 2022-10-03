Простатит - головна чоловіча хвороба: хто в групі ризику й перші симптоми
Простатит вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи. Його важливо вчасно діагностувати, щоб лікар призначив відповідну терапію, адже хвороба має дуже погані наслідки.
Як проявляється простатит, хто в групі ризику - читайте нижче в матеріалі Styler.
За статистикою, пише MedicineNet, з хворобою стикається близько 10-12% чоловіків незалежно від віку в певний період життя.
Простатит - це захворювання передміхурової залози, зазвичай пов'язане із запаленням. Простатит часто викликає хворобливе або ускладнене сечовипускання, а також біль у паху, ділянці таза або статевих органів.
Симптоми простатиту
- Біль або печія при сечовипусканні (дизурія).
- Утруднене сечовипускання.
- Часте сечовипускання, особливо вночі (ніктурія).
- Термінова потреба у сечовипусканні.
- Біль у животі, паху чи попереку.
- Біль у ділянці між мошонкою і прямою кишкою.
- Біль або дискомфорт статевого члена/яєчок.
- Хвороблива еякуляція.
- Каламутна еякуляція.
- Кров у сечі.
- Лихоманка, озноб, м'язові болі, інші грипоподібні симптоми (при гострому бактеріальному простатиті).
Чому важливо лікувати простатит?
Як пише онлайн-хаб українських лікарів DOC.UA, ускладнення гострого або хронічного простатиту можуть включати:
- гостру затримку сечі;
- бактеріальне зараження крові (бактеріємію);
- інфекцію сечового міхура (цистит у чоловіків);
- сечокам'яну хворобу;
- ниркову недостатність;
- пієлонефрит (інфекцію у нирках);
- запалення спіральної трубки;
- абсцес передміхурової залози;
- сексуальну дисфункцію;
- зміни у спермі (епідидиміт), які можуть спричинити безпліддя;
- ризик раку простати.
Ризик розвитку простатиту зростає, пише Prostatehealthguide, якщо чоловік:
- мав простатит або інше інфекційне захворювання сечового міхура або уретри в минулому;
- отримав травму тазу (наприклад, внаслідок їзди верхи, катання на велосипеді, підняття важких речей тощо);
- має доброякісну гіперплазію передміхурової залози;
- має в раціоні багато гострої їжі або алкоголю;
- займається незахищеним сексом, має гонорею, хламідіоз або інше захворювання, що передається статевим шляхом;
- користується сечовими катетерами
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