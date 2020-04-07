Эти молитвы на Благовещение сегодня должен прочитать каждый, кто хочет быть счастливым

Сегодня православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя работать, а только мечтать и загадывать себе то будущее, которое вы хотите, чтобы у вас было.

Мы собрали несколько текстов молитв, которые должен прочитать в этот светлый праздник каждый украинец, который хочет быть счастливым в течение всего года.

Утренняя молитва к Пресвятой Богородице

Пречистая Дева Мария! С рассветом этого дня прибегаю под Твой Покров и как хороший ребенок, умоляю Тебя: Матушка моя Небесная, позаботься обо мне! В руки Твои отдаю душу мою и тело, всю мою жизнь. А Ты, добрая Небесная Мать, будь самой лучшей Матерью и Заступницей! Охраняй меня всегда сильным Твоим Покровом во всех опасностях для души и тела. Заступайся за меня перед Твоим Сыном и Своими молитвами уменьшай Его Святой Гнев по поводу моих грехов! Ибо я хорошо знаю, что Ты, Царица Неба, всегда успешно помогаешь всем тем, кто с доверием отдается под Твое покровительство. И твердо верю, что под Твоей Святой Опекой легче смогу избегать всех опасностей для души и тела, и исполнять Божью Волю, а после смерти постичь вечное счастье на Небе. Аминь.

Молитва к Богородице о защите от злых духов

Величавая Царица Небесная, повелительнице ангелов! Ты получила от Бога силу и задачу раздавить голову сатаны, поэтому мы смиренно просим: пошли нам на помощь Твои небесные легионы, чтобы они под Твоим руководством и Твоею силой преследовали адские силы, везде с ними сражались, отбили их кричащее нападение и снова сбросили бы их в пропасть. Аминь.

Молитва к Небесной Матери

Пресвятая Вседева, Мать Христа Бога нашего, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы он спас через Тебя души наши. Благого Царя Матерь, Пречистая и Благословенная Богородице Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на мою грешную душу и Твоими молитвами наставь на уступки благие, чтобы остаток моей жизни я прожил (-ла) без греха и через Тебя рай нашел (-ла), Богородица Дева, единственная Чистая и Благословенная. Аминь.