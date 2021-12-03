Эта молитва Пресвятой Богородице на Третью Пречистую исполнит ваше самое заветное желание

4 декабря в православном календаре особенный день - Введение во храм Пресвятой Богородицы, который в народе еще именуют Третьей Пречистой. Праздник причисляют к двунадесятым - двенадцати важнейших после Пасхи.

Какие традиции этого дня, и как помолиться Богородице для исполнения желаний - читайте ниже в нашем материале Styler .

Молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице в этот праздник, обладают особой чудотворной силой.

Деве Марии молятся о помощи в беде, защите, заступничестве, искуплении грехов

Молитва о помощи в беде

Царица моя преблагая, надежда моя и пристанище, скорбящих радость, брошенных поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне немощному обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

Молитва о защите и заступничестве

Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь.

Молитва об искуплении грехов

Богородица, к твоей помощи взываю и на тебя уповаю. Ты видишь мою слабость, так подари исправление и научи любить Господа всей душой и помышлениями. Подари благодать свою, милосердная, да даруй усердия жить праведно. Донеси недостойную просьбу мою до Отца нашего. Ниспошли мне свое благословение. Аминь.

Какому событию приурочен праздник

В этот день почитают событие, когда будущую Богородицу впервые привели в храм для служения Господу. Тогда Марии было всего три года.

Она сама вошла в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел девочку в Святая Святых, куда не могли входить обычные люди. Все присутствующие в храме были удивлены этим событием. Мария осталась в храме помогать, а ее родители вернулись домой.

Важные традиции праздника

На праздник следует посетить церковь на службу, поставить свечку Деве Марии и помолиться от чистого сердца. Также рекомендуется исповедаться и причаститься.

В этот день разрешалось сделать послабление Рождественского поста, употребив немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина.

Кроме того в день, несмотря на пост, раньше устраивали ярмарки.

Но при этом в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться, заниматься тяжелой работой, убирать, стирать, шить.

Так же, в этот день категорически запрещается заключать браки, впрочем, как и во все дни Рождественского поста.

А вот крестить детей в этот день разрешается.