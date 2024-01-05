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"Моліться за Україну". Донька Матвієнко оприлюднила останнє аудіоповідомлення мами

Тоня Матвієнко з мамою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тоня Матвієнко оприлюднила останнє аудіоповідомлення, яке їй надіслала мама та народна артистка України Ніна Митрофанівна. У ньому покійна виконавиця закликала усіх молитися за Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю доньки легендарної співачки для YouTube-проекту "Говорить Суханов".

Якими були останні слова Ніни Матвієнко

У фрагменті останнього повідомлення Ніна Митрофанівна зізналась: вона шкодує, що недостатньо слідкувала за своїм здоров’ям.

Тоня Матвієнко з мамою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Любила життя, та сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, коли воно так швидко закінчилось. Треба було кожен рік ходити перевірятися. Але ж нічого не боліло, для чого?", - казала вона.

Також артистка, життя якої 8-го жовтня забрала тяжка хвороба, перед смертю звернулася до своєї рідної землі.

"Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я - її дитина. Вибач. Якби могла, пригорнула б до серця всю. Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності та болі. Кожен день з нею говорила, просила поносить мене подовше", - сказала знаменитість.

 

Нагадаємо, Ніни Матвієнко не стало у віці 75 років. Протягом чотирьох років вона хворіла на онкологію, однак симптоми у неї почали з’являтися лише в останні місяці життя.

Про діагноз родина дізналась у серпні, коли стан співачки погіршився і її забрали до лікарні.

Раніше Тоня Матвієнко висловилася про появу зрадників-"кроликів" біля труни матері.

Також вона відповіла хейтерам, які почали поливати брудом її маму після смерті.

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