"Молилася, щоб у мене потрапила ракета". З'явилися раніше не опубліковані кадри нападу ХАМАС на фестиваль у Реїм

На нових кадрах, які вдалося отримати з камер спостереження з території фестивалю, видно, як терористи ХАМАС розстрілюють двох жінок, що біжать. Кадри було знято в кібуці Алумім, який також знаходиться поряд з фестивалем.

Група людей побігла до найближчого кібуцу, щоб сховатися та перебувати у безпеці. Проте вони одразу ж потрапили до засідки ХАМАС. Троє бойовиків зі зброєю, подібною до АК-47, вибігли до людей.

Один із терористів переслідує жінок, наприкінці наздоганяє одну, хапає її за волосся, а потім стріляє в неї впритул. Друга жінка завмирає від страху, просить її пощадити, але він її вбиває.

На іншому відео видно, як кілька людей прибувають на стоянку Алумім, оточену жовтою брамою. Вони виходять із машини та намагаються один одного заспокоювати. І одразу ж їх атакує група терористів ХАМАС. Люди намагаються залишити стоянку, але у них починають стріляти. Двох жінок терористи наздогнали та розстріляли.

Скріншоти

27-річна Мілет Бен Хаїм разом із друзями була на фестивалі, робила селфі. Коли пролунав сигнал тривоги, вона намагалася виїхати разом із друзями на машині. Але ХАМАС заблокував усі шляхи відходу та відкрили вогонь по людях.

Вона вийшла з машини та намагалася втекти через довколишні поля, але куди б вона не бігла, люди кричали їй, що попереду небезпека.

"Це схоже на кошмар, коли ти знаєш, що біжиш недостатньо швидко. Коли ви відчуваєте, що ваше тіло стає слабкішим і слабкішим. Ви чуєте звуки пострілів", - розповіла Мілет.

Дані її телефону показали, що вона бігла без зупинки протягом двох годин та подолала майже 12 км.

Багато людей бігли назустріч чоловікам у формі, вважаючи, що це поліція, яка їх урятує. Але це були ХАМАС, які просто розстрілювали всіх підряд.

У кібуцах, які були на їхньому шляху, вони вбивали старих, вагітних жінок, немовлят. Потім спалювали будинки та автомобілі.

"Один із моїх найкращих друзів був у шоці й хотів залишитися на вечірці. Чуття підказувало мені, що це погана ідея. Тепер я знаю, що мала рацію. З тих, хто залишився, майже всі були зґвалтовані, викрадені або вбиті. Майже ніхто не вижив", - додала Міллі.

Вона знайшла якийсь кущ і сховалася під ним разом із трьома жінками. Вони міцно обнялися і сиділи нерухомо, щоб їх не знайшли. Потім вона зателефонувала до поліції, але там їй сказали, що всі прилеглі поселення окуповані терористами й зараз допомога не прийде.

"Я просто молилася, щоб у мене потрапила ракета. Я пам'ятаю, як лежала і ненавиділа своє тіло і свій одяг. У мене було відчуття, що все це ніби прелюдія до терористів. Тоді я не знала, що вони ґвалтують інших дівчат. Але я знала, що це станеться, коли вони мене знайдуть. Я знав, що мене зґвалтують. А потім уб'ють і заберуть тіла з собою. Я хотіла сама себе поховати, не могла винести цю думку", - зізнається дівчина.

Міллі дивом врятувалася від ХАМАС (скриншот)

Вона розмовляла зі своєю сім'єю і намагалася їх переконати, що має щасливе життя, намагаючись вимовити втішні останні слова.

"Яка дивна думка - втішати свою сім'ю через власну смерть", - додала вона.

Міллі та ще 100 людей з фестивалю врятував цивільний герой Рамі Давідіан. Він зв'язався з дівчиною і сказав, що витягне її. Він посигналив, коли приїхав, але довкола свистіли кулі, і дівчина боялася вийти зі схованки.

Після входу на цю територію армії оборони Ізраїлю було виявлено просто жахливий арсенал зброї, в тому числі й термобаричні бомби, якими ХАМАС підпалював будинки та людей живцем. Так само було багато РПГ, мінометів, АК-47, мини, дрони, сотні набоїв, які ховали в мішках з рисом.

Також було виявлено пов'язки "Ісламського джихаду", смертоносні снайперські гвинтівки Драганова, побутові шланги, начинені вибухівкою та зарядами.

У ХАМАС дуже потужний арсенал зброї (фото: Daily Mail)

"Це не було підготовлено якось ополченням, що нападало на військові об'єкти, це була величезна кількість зброї та вибухових речовин, призначених для використання проти цивільних осіб та сімей у будинках, а не проти солдатів. Наміром терористів було вбити якнайбільше цивільних", - кажуть в армії оборони Ізраїлю.

На додаток, військові повідомили, що зброя спочатку була з Північної Кореї, Росії та Ірану, хоча маршрут до сектору Газа все ще незрозумілий. Багато боєприпасів було заховано у продуктах харчування. Не виключено, що у гуманітарній допомозі.