Не молчите: Святослав Вакарчук сделал громкое заявление (видео)

Святослав Вакарчук объявил о начале флешмоба "не молчите"
Святослав Вакарчук объявил об опросе возможного проведения концерта Океана Ельзи на поле возле ВДНХ. Музыкант выложил в Facebook видео, на котором предложил поклонникам и музыкантам группы такую идею.
Опрос проводится под лозунгом "Не молчите", именно так, по предложению Святослава Вакарчука будет называться концерт - "Океан не молчит", который вероятно будет проведен 26 мая по случаю празднования Дня Киева.
"Я сейчас нахожусь в прекрасном весеннем парке ВДНХ на большой красивой поляне. Я тут шел мимо и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Ельзи", например, на День Киева", - заявил Святослав Вакарчук.
Причем, по замыслу музыканта, должна быть одна сплошная фанзона и никаких сидячих мест, никаких вип-зон. Демократический концерт, с демократичными ценами, в демократической стране.
"Я хочу спросить, что думаете вы. Это вопрос и к поклонникам и к музыкантам группы "Океан Ельзи". Они тоже еще не знают об этой идее", - продолжил музыкант.
Названием концерта, по замыслу музыканта, может стать "Океан не молчит".
"Океан не молчит, не молчите и вы", - добавил Святослав Вакарчук.
Вакарчук сказал о концерте Океан Ельзи в Киеве 26 мая на ВДНХ (видео: facebook.com/okeanelzyofficial/)
Публикация за полчаса набрала несколько тысяч просмотров и больше тысячи комментариев, в которых украинцы с восторгом восприняли идею музыканта. Однако кое-кто считает, что концерт на поляне может навредить природе и жителям домов, что неподалеку.
Напомним, Святослав Вакарчук проголосовал на втором туре выборов президента 2019 и заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний.
Отметим, что на выборах 21 апреля Вакарчук пришел в вышиванке, о чем говорил в своем обращении к украинцам.