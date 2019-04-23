Не молчите: Святослав Вакарчук сделал громкое заявление (видео)

Святослав Вакарчук объявил об опросе возможного проведения концерта Океана Ельзи на поле возле ВДНХ. Музыкант выложил в Facebook видео, на котором предложил поклонникам и музыкантам группы такую идею.

Опрос проводится под лозунгом "Не молчите", именно так, по предложению Святослава Вакарчука будет называться концерт - "Океан не молчит", который вероятно будет проведен 26 мая по случаю празднования Дня Киева.

"Я сейчас нахожусь в прекрасном весеннем парке ВДНХ на большой красивой поляне. Я тут шел мимо и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Ельзи", например, на День Киева", - заявил Святослав Вакарчук.

Причем, по замыслу музыканта, должна быть одна сплошная фанзона и никаких сидячих мест, никаких вип-зон. Демократический концерт, с демократичными ценами, в демократической стране.

"Я хочу спросить, что думаете вы. Это вопрос и к поклонникам и к музыкантам группы "Океан Ельзи". Они тоже еще не знают об этой идее", - продолжил музыкант.

Названием концерта, по замыслу музыканта, может стать "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и вы", - добавил Святослав Вакарчук.

Вакарчук сказал о концерте Океан Ельзи в Киеве 26 мая на ВДНХ (видео: facebook.com/okeanelzyofficial/)

Публикация за полчаса набрала несколько тысяч просмотров и больше тысячи комментариев, в которых украинцы с восторгом восприняли идею музыканта. Однако кое-кто считает, что концерт на поляне может навредить природе и жителям домов, что неподалеку.

"Молодец! Все для нас, для слушателей, для настоящих патриотов делаете! Как же Вам болит, как и нам 25%, и как хочется поддержать настоящих украинцев! Благодарю и очень уважаю!"

Жалко эту зеленую лужайку, она потом станет черной! К вам, "Океан Ельзи", люди придут независимо от того, где вы сделаете концерт";

Святослав, очень люблю творчество "Океана Ельзи", но боюсь, что концерт будет слишком многолюдным и шумным для территории парка и прилегающего Голосеевского леса";

"Здравствуйте, Вы поете, а мы слушаем, на следующий день все вместе с вами собираем мусор, и чтобы выглядело так же после концерта, как и до";

Поддерживаю! А те, кто будут на концерте, должны в первую очередь побеспокоиться о поляне, а организаторы обеспечить их такой возможностью";

Идея супер, но как насчет той травки? Останется хоть клочок зеленой после огромного количества народа?"

Напомним, Святослав Вакарчук проголосовал на втором туре выборов президента 2019 и заявил, что намерен контролировать выполнение новым главой государства своих предвыборных обещаний.

Отметим, что на выборах 21 апреля Вакарчук пришел в вышиванке, о чем говорил в своем обращении к украинцам.