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Не мовчіть: Святослав Вакарчук зробив гучну заяву (відео)


Святослав Вакарчук оголосив про початок флешмобу "не мовчіть"

Святослав Вакарчук оголосив про опитування щодо можливості проведення концерту Океану Ельзи на полі біля ВДНГ. Музикант виклав у Facebook відео, на якому запропонував прихильникам і музикантам гурту таку ідею.

Опитування проводиться під гаслом "Не мовчіть", саме так, за пропозицією Святослава Вакарчука буде називатися концерт - "Океан не мовчить", який ймовірно буде проведений 26 травня з нагоди святкування Дня Києва.

"Я зараз знаходжуся в чудовому весняному парку ВДНХ на великій красивій галявині. Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт гурту "Океан Ельзи", наприклад, на День Києва", - заявив Святослав Вакарчук.

Причому, за задумом музиканта, має бути одна суцільна фанзона і ніяких сидячих місць, ніяких віп-зон. Демократичний концерт, з демократичними цінами, в демократичній країні.

"Я хочу запитати, що думаєте ви. Це питання і до шанувальників і до музикантів гурту "Океан Ельзи". Вони теж ще не знають про цю ідею", - продовжив музикант.

Назвою концерту, за задумом музиканта, може стати "Океан не мовчить".

"Океан не мовчить, не мовчіть і ви", - додав Святослав Вакарчук.

Вакарчук сказав про концерт Океан Ельзи в Києві 26 травня на ВДНГ (відео: facebook.com/okeanelzyofficial/)

Публікація за півгодини набрала кілька тисяч переглядів і більше тисячі коментарів, в яких українці із захватом сприйняли ідею музиканта. Проте дехто вважає, що концерт на галявині може зашкодити природі і мешканцям будинків, що неподалік.

  • "Молодець! Все для нас, для слухачів, для справжніх патріотів робите! Як же Вам болить, як і нам 25%, і як хочеться підтримати справжніх українців! Дякую і дуже шаную!"
  • "Шкода цю зелену галявину, вона потім стане чорною! До вас, "Океан Ельзи", люди прийдуть, незалежно від того де ви зробите концерт";
  • "Святославе, дуже люблю творчість "Океану Ельзи", але боюся, що концерт буде занадто багатолюдним і гучним для території парку та прилеглого Голосіївського лісу";
  • "Доброго дня, Ви співаєте, а ми слухаємо, на наступний день всі разом із вами збираємо сміття, і щоб виглядало так само після концерту, як і до";
  • "Підтримую! А ті, хто будуть на концерті, повинні в першу чергу потурбуватися про галявину, а організатори забезпечити їх такою можливістю";
  • "Ідея супер, але як на рахунок тої травички? Чи залишиться бодай клаптик зеленої після величезної кількості люду?"

Нагадаємо, Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборчих обіцянок.

Зазначимо, що на вибори 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму зверненні до українців.

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