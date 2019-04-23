Не мовчіть: Святослав Вакарчук зробив гучну заяву (відео)

Святослав Вакарчук оголосив про опитування щодо можливості проведення концерту Океану Ельзи на полі біля ВДНГ. Музикант виклав у Facebook відео, на якому запропонував прихильникам і музикантам гурту таку ідею.

Опитування проводиться під гаслом "Не мовчіть", саме так, за пропозицією Святослава Вакарчука буде називатися концерт - "Океан не мовчить", який ймовірно буде проведений 26 травня з нагоди святкування Дня Києва.

"Я зараз знаходжуся в чудовому весняному парку ВДНХ на великій красивій галявині. Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт гурту "Океан Ельзи", наприклад, на День Києва", - заявив Святослав Вакарчук.

Причому, за задумом музиканта, має бути одна суцільна фанзона і ніяких сидячих місць, ніяких віп-зон. Демократичний концерт, з демократичними цінами, в демократичній країні.

"Я хочу запитати, що думаєте ви. Це питання і до шанувальників і до музикантів гурту "Океан Ельзи". Вони теж ще не знають про цю ідею", - продовжив музикант.

Назвою концерту, за задумом музиканта, може стати "Океан не мовчить".

"Океан не мовчить, не мовчіть і ви", - додав Святослав Вакарчук.

Вакарчук сказав про концерт Океан Ельзи в Києві 26 травня на ВДНГ (відео: facebook.com/okeanelzyofficial/)

Публікація за півгодини набрала кілька тисяч переглядів і більше тисячі коментарів, в яких українці із захватом сприйняли ідею музиканта. Проте дехто вважає, що концерт на галявині може зашкодити природі і мешканцям будинків, що неподалік.

"Молодець! Все для нас, для слухачів, для справжніх патріотів робите! Як же Вам болить, як і нам 25%, і як хочеться підтримати справжніх українців! Дякую і дуже шаную!"

"Шкода цю зелену галявину, вона потім стане чорною! До вас, "Океан Ельзи", люди прийдуть, незалежно від того де ви зробите концерт";

"Святославе, дуже люблю творчість "Океану Ельзи", але боюся, що концерт буде занадто багатолюдним і гучним для території парку та прилеглого Голосіївського лісу";

"Доброго дня, Ви співаєте, а ми слухаємо, на наступний день всі разом із вами збираємо сміття, і щоб виглядало так само після концерту, як і до";

"Підтримую! А ті, хто будуть на концерті, повинні в першу чергу потурбуватися про галявину, а організатори забезпечити їх такою можливістю";

"Ідея супер, але як на рахунок тої травички? Чи залишиться бодай клаптик зеленої після величезної кількості люду?"

Нагадаємо, Святослав Вакарчук проголосував на другому турі виборів президента 2019 і заявив, що має намір контролювати виконання новим главою держави своїх передвиборчих обіцянок.

Зазначимо, що на вибори 21 квітня Вакарчук прийшов у вишиванці, про що говорив у своєму зверненні до українців.