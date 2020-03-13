Мокрый снег и сильный ветер: украинцам сделали предупреждение о жуткой погоде

Погода в Украине в ближайшие дни сильно ухудшится и синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, мокрый снег и сильный штормовой ветер. Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, потепление в Украине стоит ожидать только на следующей неделе.

Диденко рассказала, в каких областях стоит ожидать дождь с мокрым снегом и штормовой ветер.

"На Западе, Севере, в Харьковской, Луганской областях ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер! Похолодание до +4 +9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше, +9 +15 градусов", - рассказала синоптик о погоде в Украине в субботу, 14 марта.

Карта погоды

В воскресенье, 16 марта, в стране будет сухо, но холодно. В большинстве областей температура опустится до минусовых значений.

"Придет антициклон по имени Helge и поэтому везде прогнозируется суха воздушная масса. И главное в этой карантинной ситуации – солнце, которое хоть немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ожидается всего +2 +8 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды

Сложная синоптическая ситуация ожидается на выходных в Киеве. Синоптик предупредила о сильном ветре и похолодании, возможен мокрый снег.

"Суббота – похолодание до +6 градусов, сильный ветер, дождь, даже с мокрым снегом. Воскресенье – ночью мороз, днем холодно, всего +2 градуса, сухо, солнечно", - написала Диденко и отметила, что в начале следующей недели в Украину придет потепление.

"Следующая неделя принесет в Украину снова потепление, а на следующие выходные снова похолодает", - предупредила синоптик.