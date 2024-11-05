UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Мокачіно з корицею. Дженніфер Лопес показала гарячий осінній образ (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Іванна Пашкевич

55-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес не дала холодній осінній погоді зіпсувати її стиль, продемонструвавши сексуальний в'язаний наряд.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Днями знаменитість відвідала показ фільму "Нестримний" у Нью-Йорку, в якому зіграла одну з головних ролей. 

Для цього заходу вона обрала в’язаний кардиган карамельно-коричневого кольору від Gucci і шорти.

Цей образ зірка завершила коричневою водолазкою та шоколадно-коричневими черевиками на шпильках до колін від бренду Saint Laurent у поєднанні з дизайнерськими окулярами.

Аксесуари Джей Ло включали коричневий гаманець через плече та рукавички цього ж кольору.

 

Лопес також підкреслила лук теплими осінніми відтінками, використовуючи ягідно-червоні губи та блискучі тіні кольору мокко.

Її волосся було зібране в хвіст з чубчиком, що м’яко обрамляв обличчя.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Що відомо про фільм "Нестримний"

У центрі сюжету - Ентоні Роблес, молодий чоловік, народжений без правої ноги, але наділений непохитною рішучістю. З ранніх років Ентоні захоплювався боротьбою - видом спорту, який, на перший погляд, несумісний з його інвалідністю.

Однак він долав фізичні та психічні перешкоди, невпинно тренувався і зрештою потрапив до першого дивізіону NCAA. Попри сумніви оточуючих та відмови, зокрема від престижної школи боротьби в Айові, Роблес довів, що його відмінність - його головна сила. 

Картина режисера Вільяма Голденберга з'явиться в грудні, а акторський склад включає в себе Джей Ло, Джарела Джерома, Боббі Каннавале, Майкла Пенья і Дона Чідла.

Скріншот

Одним із головних продюсерів фільму став Бен Аффлек, колишній чоловік Дженніфер Лопес, через свою продюсерську компанію Artists Equity, якою він володіє разом з актором Меттом Деймоном.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер ЛопесКрасаАкториЗірки