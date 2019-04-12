Не могут ужиться: знаки Зодиака, которые склонны к разводам

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые более других склонны к тому, чтобы разрывать отношения с партнерами. Представители этих знаков не любят проверять совместимость заранее и не предусмотрительны со своими партнерами. Они категоричны и, если что-то идет не так в отношениях – готовы просто уйти и развестись.

Тельцы не любят давать второй шанс своим партнерам. Они чересчур импульсивны и эмоциональны и могут разорвать отношения внезапно, если узнают неприятную правду о партнере. Тельцы идеалисты и они хотят, чтобы их отношения были без изъянов, поэтому к своим партнерам они выдвигают серьезные требования.

Близнецы к браку относятся инфантильно и считают, что отношения должны складываться сами собой, если не складывается, значит это не те отношения. Чтобы построить что-то крепкое и надежное им в партнеры нужен человек, который смог бы быть сильнее и откровеннее. Также Близнецам быстро надоедает рутина и однообразие, и они готовы разорвать отношения только потому, что скучно. Они готовы вступать в отношения быстро и необдуманно и также быстро из них выходить.

Знаки Зодиака, которые чаще разводятся (pixabay.com)

Весы легкомысленны и ветрены. Часто для них брак – это красивая картинка, в центре которой должны находиться они сами. Если партнер перестает ими восхищаться и ревновать, то Весы испытывают дискомфорт. Кроме того, представители этого знака очень свободолюбивы. Если они чувствуют, что партнер посягает на их свободу – то отношениям приходит конец.

Стрельцы часто становятся инициаторами разрыва, так как ценят независимость и новые эмоции. Поэтому в отношениях для них важна новизна и острые ощущения. Если всего нет, то им становится скучно, и они начинают искать приключения на стороне. Для крепких отношений им нужен яркий человек, который будет ежедневно подпитывать их эмоциями.

Рыбы – провокаторы. Они яркие, с хорошим чувством юмора, творчески развиты. Однако в душе у них всегда глубокие переживания, которыми они не могут поделиться даже с близкими людьми. Крепкие отношения они могут построить только с теми, кто сможет вызвать у них чувство доверия, защищенности и сможет открыть их для откровенности.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые отличаются стальными нервами и выдержкой.

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