Не можуть ужитися: знаки Зодіаку, які схильні до розлучень

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які більше за інших схильні до того, щоб розривати відносини з партнерами. Представники цих знаків не люблять перевіряти сумісність заздалегідь і необачні зі своїми партнерами. Вони категоричні і, якщо щось йде не так у стосунках – готові просто піти і розлучитися.

Тельці не люблять давати другий шанс своїм партнерам. Вони надто імпульсивні та емоційні і можуть розірвати стосунки раптово, якщо дізнаються неприємну правду про партнера. Тельці ідеалісти і вони хочуть, щоб їхні стосунки були без вад, тому до своїх партнерів вони висувають серйозні вимоги.

Близнюки до шлюбу ставляться інфантильно і вважають, що відносини повинні складатися самі собою, якщо не складається, значить це не ті стосунки. Щоб побудувати щось міцне і надійне їм у партнери потрібен чоловік, який зміг би бути сильнішим і відвертішим. Також Близнюкам швидко набридає рутина і одноманітність, і вони готові розірвати відносини тільки тому, що нудно. Вони готові вступати у відносини швидко і необдумано і також швидко з них виходити.

Знаки Зодіаку, які частіше розлучаються (pixabay.com)

Терези легковажні і вітряні. Часто для них шлюб – це красива картинка, в центрі якої повинні перебувати вони самі. Якщо партнер перестає ними захоплюватися і ревнувати, то Терези відчувають дискомфорт. Крім того, представники цього знака дуже волелюбні. Якщо вони відчувають, що партнер зазіхає на свободу – то відносинам приходить кінець.

Стрільці часто стають ініціаторами розриву, так як цінують незалежність і нові емоції. Тому у відносинах, для них важлива новизна і гострі відчуття. Якщо ні, то їм стає нудно, і вони починають шукати пригоди на стороні. Для міцних відносин їм потрібен яскравий чоловік, який буде щодня підживлювати їх емоціями.

Риби – провокатори. Вони яскраві, з хорошим почуттям гумору, творчо розвинені. Проте в душі у них завжди глибокі переживання, якими вони не можуть навіть поділитися з близькими людьми. Міцні відносини вони можуть побудувати тільки з тими, хто зможе викликати у них почуття довіри, захищеності і зможе відкрити їх для відвертості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, які відрізняються сталевими нервами і витримкою.

А також розповідали про те, що астрологи попередили, що існують знаки Зодіаку, які вміють майстерно брехати.