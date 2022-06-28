Могут ли уволить с работы из-за выезда за границу и как правильно оформить отсутствие

Из-за нападения России на Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и место работы и переехать в другие области и страны.

В таком случае работодатель не имеет права уволить ВПО. Однако он может приостановить действие трудового договора в связи с невозможностью выполнения работы. Об этом сообщили на странице Бесплатной правовой помощи в Facebook .

В Службе занятости сообщали, что на время действия военного положения для вынужденных переселенцев отменены ограничения в работе по совместительству, касающиеся времени ее продолжительности. Работника можно оформить не только на пол ставки, но и на большую продолжительность времени, в частности - на полный рабочий день.

Как человеку восстановиться на работе

Эксперты говорят, что на предприятии или учреждении, где работает ВПО, может быть введен простой. Он может быть оформлен на всем предприятии, на отдельных его подразделениях или в отношении отдельных работников.

Осуществляется ли в таком случае оплата труда

В частности, работникам обеспечивается оплата труда, размер которой не может быть меньше, чем две трети оклада, определенного соответствующими документами.

Правительство приняло решение, согласно которому руководителям предприятий, финансируемых за счет госбюджета, разрешено в пределах фонда заработной платы самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников. Однако, это не может превышать от двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда.

Имеет ли право работодатель уволить человека с работы, если он уехал за границу во время войны

По словам специалистов, работодатель не имеет права такого делать. Однако, он может приостановить действие трудового договора в связи с невозможностью выполнения до выполнения работы.

В таком случае работник не считается уволенным и в дальнейшем может рассчитывать на соответствующие компенсации от государства, осуществляющего военную агрессию против Украины.

В то же время такие работники имеют возможность трудоустроиться на другое место работы на условиях совместительства.