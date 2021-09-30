Могут учиться и летом: в МОН сделали важное заявление относительно каникул школьников

В Министерстве образования рассказали, что рассматривают различные варианты обучения, а именно чтобы оно было безопасным, и дети могли получить качественное образование. Однако, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, пишет ТСН.иа.
По словам министр образования Сергея Шкарлета, МОН направило школам рекомендательное письмо для каникул.
"Школы могут рассмотреть гибкий график каникул в красной зоне, где нужно 100% вакцинированных педагогов. Если не будет этот процент, или от 80% до 100%, учредитель может принять решение о переносе каникул",– заявил Шкарлет.
Также глава привел ситуацию в одесской школе, где из 60 учителей лишь 12 вакцинированы, и те, кто без прививки в знак протеста вышли перекрыть дорогу. Впоследствии в ситуацию вмешались родители детей, которые требовали от педагогов вакцинироваться.
"Тоже такая определенная дискуссия происходила, но выехали на место представители департамента образования Одесской ОГА. Тоже самое: провели разъяснительную работу. Сегодня уже добавлено 16 учителей, которые вакцинировались. То им предложили, в таком случае, на период, когда это наиболее благоприятные условия, чтобы COVID не распространялся, как это показывает летом, сместить каникулы, летом учиться, такой вариант тоже есть", — добавил Шкарлет.
Кроме того, он отметил, что сейчас рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.
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