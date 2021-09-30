Можуть навчатися і влітку: у МОН зробили важливу заяву щодо канікул школярів

Учні можуть навчатися влітку

За словами міністр освіти Сергія Шкарлета, МОН надіслало школам рекомендаційний лист щодо канікул.

"Школи можуть розглянути гнучкий графік канікул у червоній зоні, де треба 100% вакцинованих освітян. Якщо не буде цей відсоток, або від 80% до 100%, засновник може ухвалити рішення гнучкого пересунення канікул",– заявив Шкарлет.

Також очільник навів ситуацію в одеській школі, де із 60 вчителів лише 12 вакциновані, і ті, хто без щеплення на знак протесту вийшли перекрити дорогу. Згодом у ситуацію втрутилися батьки дітей, які вимагали від освітян вакцинуватися.

"Теж така певна дискусія відбувалася, але виїхали на місце представники департаменту освіти Одеської ОДА. Теж саме: провели роз‘яснювальну роботу. Сьогодні вже додано 16 вчителів, які вакцинувалися. То їм запропонували, у такому випадку, на період, коли це найбільш сприятливі умови, щоб COVID не розповсюджувався, як це показує влітку, змістити канікули, влітку навчатися, такий варіант теж є", — додав Шкарлет.

Окрім того, він наголосив, що наразі розглядають різні варіанти того, щоб освітній процес не зупинився і діти не залишилися без якісної освіти.