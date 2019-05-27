Кто может стать крестным сына Меган Маркл: главные претенденты

Меган Маркл и принц Гарри активно ищут крестных для своего сына Арчи, который родился 6 мая. Британские журналисты уже озвучили имена основных претендентов в кумовья герцогов Сассексских.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи (фото: Getty Images)

Как пишет газета Еxpress.co, наиболее вероятная кандидатура на роль крестной матери Арчи - канадский стилист Джессика Малруни, которую считают лучшей подругой Меган Маркл. Также на почетную "должность", по словам журналистов, претендуют дизайнер Миша Нону, телеведущая Гейл Кинг и сестра принцессы Дианы Джейн Феллоуз (баронесса Феллоуз).

А крестным отцом Арчи с большой вероятностью может стать Маркус Андерсон. 42-летнего креативного директора Soho House называют "вторым по значимости человеком в жизни Меган". Кроме того, на роль крестного претендует также близкий друг и одноклассник принца Гарри Чарли ван Штаубензи.

СМИ не исключают и того, что крестными Арчи могут стать Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Ранее, к слову, пресса называла главным претендентом на роль крестного отца сына Меган Маркл и принца Гарри Джорджа Клуни. Правда, сам голливудский актер не так давно категорически отверг эту возможность.

Напомним, недавно журналисты заподозрили, что у Меган Маркл и Джорджа Клуни был роман.