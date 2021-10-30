Могут ли православные праздновать Хэллоуин - "праздник монстров и нечисти"?

Могут ли православные праздновать Хэллоуин?

По мнению священнослужителей, заимствованный из западной культуры "праздник монстров и нечисти" редко воспринимается украинцами всерьез - это больше повод повеселиться и развлечься.

Но при этом, Хэллоуин нельзя сравнивать с другими комерциализированными праздниками вроде Дня святого Валентина или Нового года, которые "не несут ни пользы, ни вреда".

"Хэллоуинские вечеринки, которые многие воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, - это не просто спекуляция на ярком и волшебном и способ подзаработать для предприимчивых граждан", - говорится в заметке.

Дело в том, говорят священники, что участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которая ассоциируются со смертью и потусторонним миром, совершает зло и несправедливость - упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и тому подобное.

"Но христианин не может - даже в шутливом и игровом контексте - ассоциировать себя с силами зла", - отмечают в ПЦУ.

Проблема в том, что во время Хэллоуина происходит "романтизация смерти и злых сил".

"Ведь такое зло - "нестрашное и привлекательное", и это способствует снятию внутренних табу, влияет на нравственные ориентиры человека. Меняется само отношение к смерти - тогда как христианство является верой в победу жизни над смертью через воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а не из-за шутки над злыми силами", - говорят в церкви.

По словам священников, православные украинцы должны всегда чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг, и в первую очередь - за свои собственные поступки, даже когда кажется, что все, что мы делаем, мы делаем "шутку".

Свое отношение к Хэллоуину ПЦУ резюмирует словами из Послания к Эфесянам (Еф. 5: 8-11): "Поступайте, как дети света, ибо плод Духа есть во всякой доброте, праведности и истине. Испытывайте, что есть угодное Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы".