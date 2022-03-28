ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Могут ли мобилизовать, если не служил? Есть ответ на важный вопрос

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 18:20
Могут ли мобилизовать, если не служил? Есть ответ на важный вопрос Фото: Могут ли мобилизировать на войну тех, кто не служил ранее (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

3 марта 2022 года вышел Закон Верховной Рады "О мобилизации". В Украине объявлена и проводится общая мобилизация в течение 90 суток с дня вступления указа в силу.

В этом законе четко указывается, кто попадает под мобилизацию, кому повестку не отправят и каким образом проводят обучение. Могут ли мобилизовать тех, кто ранее не служил – читайте ниже.

Согласно этому закону предусмотрено 4 волны мобилизации. Она проводится на общих основаниях для всех слоев населения.

Первая очередь – бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и которые служили по контракту, или в одной из волн мобилизации.

Вторая очередь (идет сейчас) – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Мобилизационный резерв – военнообязанные, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих мобилизационных кампаний.

Общественный резерв – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Могут ли сразу отправить на передовую

Нет. Граждан, которые ранее не проходили службу, но были мобилизованы, в обязательном порядке отправляются в учебные центры ВСУ. Там они проходят соответствующую подготовку. И только после этого – отправляют в военные части.

В связи с военным положением в Украине, подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам (но без снижения качества обучения) – от 7 до 20 суток (зависит от специальности).

Направлять на передний край без навыков владения оружия и подготовки – запрещено.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили (0−800−500−410; 0−800−500−442; 044−454−44−99).

Напомним, ранее мы писали о том, кого точно не заберут в армию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армию мобилизация в Украине
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе