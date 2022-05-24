Могут ли Кубань и Белгород вернуться на историческую родину - в Украину?

По словам кандидата политических наук и доктора философии Алексея Буряченко, именно федеративный строй, с глубокими полномочиями для регионалов, как раз и цементировал такую разную Россию в одну многонациональную державу.

Россия большинство природных ресурсов добывает в самых дальних республиках федерации и много кто из внутренних и внешних политических игроков давно не против оторвать эту доходную артерию от ненасытной Москвы.

"Распад РФ будет автоматически означать возврат всех оккупированных территорий Грузии, Молдове, Японии и, конечно же, Украине. А относительно возможной дальнейшей судьбы Кубани и Белгорода, являющейся частью РФ, можно будет говорить только после публичного решения тех людей, которые проживают на тех территориях.

Сначала отсоединение от РФ, потом референдум о присоединении к Украине, затем соответствующее обращение к Украине - именно таков формально-юридический путь, преодолев который, эти земли, добровольно и по собственной инициативе, могут вернуться в Украину.

Также отмечу, что в военный захват Кубани и Белгорода Украиной я не верю, ведь Украина не агрессор и на такое нарушение международного законодательства никогда не пойдет", - считает Буряченко.

А вот директор "Качество гарантированно" Егор Шишенок считает, что южные регионы России могут в случае развала образоваться в отдельное независимое государство. На востоке часть РФ заберет Китай и Япония, которые уже давно имеют территориальные претензии к РФ.

"Китай и Япония имеют территориальные претензии к России, а воспользоваться ее слабостью именно сейчас – это геополитический подарок, который выпадает раз в сто лет.

Так что логично, если территории по Енисей, а возможно даже по Обь, если не политически, то, по крайней мере, экономически отойдут в зону полного влияния этих государств. Южные регионы России также могут отделиться и стать условно независимым государством", - пояснил эксперт.

Однако, он считает, что возвращение Кубани и Белгорода в состав Украины нежелательно, так как это ударит по нашей экономике.

"Вход даже части южных земель России (та же Кубань) в состав Украины для нас не очень и желателен. Во-первых, выгоднее получать с этих территорий репарации, чем самим вкладываться в их развитие.

Во-вторых, ментально другое и откровенно копроцентрическое мировоззрение большинства россиян, живущих на тех территориях, будет слишком токсичным для украинского общества и будет тормозить европейскую трансформацию Украины, которую мы все так стремимся", - подчеркнул Егор Шишенок.

По мнению независимого эксперта, доктора экономических наук Александра Хмелевского, в РФ есть регион, который уже давно стремится к самостоятельности - это Сибирь, которая обеспечивает Россию нефтью и газом.

И приносит существенную часть валютной выручки и доходов бюджета. Еще в 1918 году там была создана самостоятельная держава Сибирская директория, которая потом вошла в состав России.

Хотели бы отделиться от России и Урал, Татарстан и Башкортостан. Но Урал сделать это самостоятельно, без Сибири - не может.

Хмелевский назвал единственное условие, при котором Дон и Кубань могли бы войти в состав Украины.

"Регион Дона и Кубани, хотя и стремится к широкой автономии, однако там великодержавные настроения господствуют и отделяться от России они не собираются. Что касается других регионов, то их обособление выглядит довольно маловероятным.

Сейчас ведущие страны мира придерживаются принципа нерушимости границ, установленных после Второй мировой войны. Уход от этого принципа может привести к глобальному конфликту и переделу Европы. Нерушимости границ придерживается и Украина.

Никто на государственном уровне не поднимает вопрос изменения границ и присоединения к Украине новых территорий. Поэтому вероятность присоединения к Украине украинских этнических территорий даже при условии распада России выглядит маловероятной. Только если тенденция к изменению границ охватит Европу, а в России начнется гражданская война, возможно, Украина сможет вернуть некоторые свои этнические территории", - объяснил эксперт.