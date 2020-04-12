Могут ли коты заразить хозяев коронавирусом? Комаровский ответил на волнующий вопрос

Комаровский поделился важными рекомендациями касательно коронавируса
Евгений Комаровский развеял популярные мифы о коронавирусе, а также рассказал, может ли домашний питомец заразить хозяев коронавирусом. Об этом врач сообщил на своем YouTube-канале.
Домашние коты и собаки, по словам Комаровского, не являются основными переносчиками инфекции, к тому же, им не свойственно болеть Covid-19 в тяжелой форме. "Да, они могут пускать слюни, чихать, у них может быть насморк, но они не болеют тяжело", - сказал доктор.
Отмечается, что риск заражения коронавирусом от животных минимален. К тому же, стоит учитывать, что заражаются не люди от котов, а коты от людей.
"Вероятность того, что от встреченного на улице кота можно получить Covid-19, не является поводом бросаться на всех окружающих котов. Если у вас дома есть кот, общайтесь, никто из вас друг другу не угрожает", - подытожил врач.
По его словам, в эпидемиологии коронавируса домашние животные никакой роли не играют, и если болеют, то очень редко и легко.
Напомним, что Комаровский жестко "наехал" на священников, которые планируют массовые богослужения с верующими на Пасху в период карантина.
Мы писали, что Комаровский рассказал об очень эффективном дезинфекторе вместо мыла.
А также о том, что доктор Комаровский ответил на популярные вопросы украинцев касательно медицинских масок и респираторов.