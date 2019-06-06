Убившим ребенка полицейским "светит" минимальный срок

Экс-полицейские, которые подозреваются в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, могут отделаться минимальным сроком. Такое мнение высказал замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко в своем комментарии для OBOZ-TV.

Эксперт считает, что подозреваемые в убийстве ребенка могут получить не пожизненное заключение, а всего лишь по 5 лет лишения свободы. Адвокаты подозреваемых, по мнению Петренко, будут затягивать следствие.

"А на сегодняшний момент, я так понимаю, адвокаты и обвиняемые решили "играть в долгую", играть на то, чтобы вообще отвертеться от всех обвинений", - считает эксперт.

Обвиняемые в убийстве ребенка Владимир Петровец и Иван Приходько (Коллаж РБК-Украина)

Он добавил, что смягчить ответственность поможет и чистосердечное признание обвиняемых. Однако в деле есть и два сильных отягчающих обстоятельства – это, что от выстрела погиб маленький ребенок и то, что полицейские в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Соответственно, они будут иметь верхнюю границу той статьи, которую им инкриминируют. Но не думаю, что это будет статья за умышленное убийство. Я не вижу тут оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от 3 до 5 лет. То есть их к 5 годам могут приговорить", - высказал свое мнение Петренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова отсутствуют важные доказательства и бабушка мальчика даже обратилась к экстрасенсам, чтобы они помогли их найти.

А также рассказывали о том, что жена одного из экс-полицейских обвинила в смерти ребенка родственников мальчика, которые позволили ему выйти на улицу.