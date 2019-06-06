Поліцейським, які вбили дитину, "світить" мінімальний термін

Екс-поліцейські, які підозрюються в вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, можуть обійтися мінімальним терміном. Таку думку висловив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко у своєму коментарі для OBOZ-TV.

Експерт вважає, що підозрювані у вбивстві дитини можуть отримати не довічне ув'язнення, а лише по 5 років позбавлення волі. Адвокати підозрюваних, на думку Петренка, будуть затягувати слідство.

"А на сьогоднішній момент, я так розумію, адвокати і обвинувачені вирішили "грати в довгу", грати на те, щоб взагалі відмовитися від усіх звинувачень", - вважає експерт.

Обвинувачені у вбивстві дитини Володимир Петровець та Іван Приходько (Колаж РБК-Україна)

Він додав, що допоможе пом'якшити відповідальність і щиросерде зізнання обвинувачених. Однак у справі є і дві сильні обтяжуючі обставини – це, що від пострілу загинула маленька дитина і те, що поліцейські в момент скоєння злочину перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"Відповідно, вони будуть мати верхню межу тієї статті, яку їм інкримінують. Але не думаю, що це буде стаття за умисне вбивство. Я не бачу тут підстав для умисного вбивства. Швидше за все, було вбивство з необережності. Якщо я не помиляюся, це від 3 до 5 років. Тобто їх до 5 років можуть засудити", - висловив свою думку Петренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова відсутні важливі докази і бабуся хлопчика навіть звернулася до екстрасенсів, щоб вони допомогли їх знайти.

А також розповідали про те, що дружина одного з екс-поліцейських звинуватила у смерті дитини родичів хлопчика, які дозволили йому вийти на вулицю.