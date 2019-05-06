Не могу выйти замуж: Астафьева шокировала признанием

Даша Астафьева, известная своими вызывающими и дерзкими образами, уже на протяжении длительного времени встречается с Артемом Кимом, однако никак не может оформить отношения официально. О причинах артистка рассказала телеведущей Кате Осадчей в "Светской жизни".

Даша не скрывает, что давно задумывается о свадьбе. Они с любимым планируют торжество с первых дней знакомства, однако у Артема даже нет паспорта, поскольку он находится под домашним арестом.

Фото: Даша Астафьева и Артем Ким (instagram.com/da_astafieva)

Как известно, возлюбленный Астафьевой подозревался в хищении 27 млн гривен, за что ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Видео: (YouTube/Світське життя)

"Честно говоря, мы планируем свадьбу с первого дня знакомства. И после того, как мы начали планировать свадьбу, Артем спросил меня: "Ты же понимаешь, что дети у нас будут Артемовичи?" Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т. д. Свадьба - это очень интимный праздник, на котором должны быть твои самые близкие люди", - рассказала Даша.

Напомним, что Даша Астафьева восхитила пикантной фотосессией в сетчатом наряде и белье.

А также исполнительница засветилась в Барселоне на показе бренда Milla Nova вместе с популярной шоувумен Лесей Никитюк и ведущей Катей Осадчей.