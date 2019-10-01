Могу перевернуть интервью: Потап рассказал, почему его боятся журналисты (видео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап раскрыл несколько личных секретов о себе и Насте Каменских

Украинский музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) раскрыл секрет, почему редко дает интервью, как придумывает неординарные рифмы, часто стающие крылатыми фразами, а также о том, какая в быту Настя Каменских.

Об этом и о многом другом музыкант рассказал в интервью на YouTube-канале Слава+.

Ведущий рассказал Потапу, что его боятся очень многие журналисты из-за того, что он может быть довольно резким в своих высказываниях. Музыканта спросили, соответствует ли его образ на сцене тому, какой он в жизни.

В своем ответе Алексей рассказал, почему он перестал давать интервью.

"Когда твой уровень, как артиста, превышает уровень журналиста, тогда ты не приходишь к нему сниматься… Мне было скучно, я создавал образ такого наглого парня… Может, я таким и был на самом деле", - сказал Потап и предложил ведущему перевернуть его интервью.

Своим недостатком музыкант назвал вспыльчивость, из-за чего его могут боятся журналисты. Но сейчас, по словам Потапенко, его нрав несколько смягчился.

Кроме того, исполнитель рассказал, как придумывает рифмы - ищет в гугле или придумывает сам. Об этом его спросила одна из подписчиц. На что Потап тут же сымпровизировал рэп-начитку.

"Рифмы подобрал на Рифмы.нет в Англии на набережной Круазетт. я оставил надпись слово х*й на сто лет, you now, I’m bad", - начитал артист.

Кроме того Алексей Потапенко поделился тем, какая Настя Каменских в быту. По словам артиста, Настя успевает все. Он признался, что называет супругу "вандервумен" за ее сверхспособности уделять внимание ему, быту, карьере.

Интервью с Потапом (видео: YouTube/Люкс ФМ)