Можу перевернути інтерв'ю: Потап розповів, чому його бояться журналісти (відео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап розкрив кілька особистих секретів про себе і Настю Каменських

Український музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розкрив секрет, чому рідко дає інтерв'ю, як придумує неординарні рими, що часто стають крилатими фразами, а також про те, яка в побуті Настя Каменських.

Про це та про багато іншого музикант розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Слава+.

Ведучий розповів Потапу, що його бояться дуже багато журналістів через те, що він може бути досить різким у своїх висловлюваннях. Музиканта запитали, чи відповідає його образ на сцені тому, який він в житті.

У своїй відповіді Олексій розповів, чому він перестав давати інтерв'ю.

"Коли твій рівень, як артиста, перевищує рівень журналіста, тоді ти не приходиш до нього зніматися... Мені було нудно, я створював образ такого нахабного хлопця... Може, я таким і був насправді", - сказав Потап і запропонував ведучому перевернути його інтерв'ю.

Своїм недоліком музикант назвав запальність, через що його можуть бояться журналісти. Але зараз, за словами Потапенко, його вдача дещо пом'якшала.

Крім того, виконавець розповів, як придумує рими - шукає в гуглі або придумує сам. Про це його запитала одна з підписниць. На що Потап тут же зімпровізував реп-начитку.

"Рифмы подобрал на Рифмы.нет в Англии на набережной Круазетт. я оставил надпись слово х*й на сто лет, you now, I’m bad", - начитав артист.

Крім того Олексій Потапенко поділився тим, яка Настя Каменських в побуті. За словами артиста, Настя встигає все. Він зізнався, що називає дружину "вандервумен" за її надздібності приділяти увагу йому, побуту, кар'єрі.

Інтерв'ю з Потапом (відео: YouTube/Люкс ФМ)