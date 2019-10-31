Я могу что-то донести туда: Кошевой ответил на слухи о политических амбициях (видео)

Владимир Зеленский не предлагал своему другу и бывшему коллеге по студии "Квартал 95" Евгению Кошевому какую-нибуть должность в правительстве. Об этом рассказал сам актер в интервью Дмитрию Гордону.

Шоумен подчеркнул, что этот вопрос с президентом даже не обговаривали.

"Я сразу сказал, что я в политику не пойду, я себя там не вижу, я этому не учился", - сказал Кошевой, а на ремарку журналиста, что сейчас никто этому не учится, рассмеялся и признал: "Это да, это вы в точку сейчас попали!"

Евгений Кошевой и Владимир Зеленский на сцене (фото: cita.com.ua)

"Но не мое это. Мне шоу-бизнеса хватает. За те годы, проведенные в шоу-бизнесе... и тоже, не самая чистая "квартира", если можно так сказать, то зайти в "холл", в котором грязь льется отовсюду - это жестко", - рассказал Евгений.

Также комик прокомментировал слухи о том, что якобы собирается стать мэром Киева.

"Ну да, естественно, понятно, что люди сериал "Слуга народа" переносят в жизнь: так, значит, этот - министр обороны, тот - министр иностранных дел, Лена (Кравец) - глава НБУ... это все не кино, это все взрослая жизнь. Точно также и с пародиями на Виталия Владимировича (Кличко)", - говорит Евгений.

Евгений Кошевой рассказал про свое отношение к политике (Фото: скриншот)

Он подчеркнул, что не собирается баллотироваться в мэры столицы и уже давно сказал всем журналистам, что в политику не пойдет.

При этом Кошевой поделился забавной историей, что его фамилию некоторые люди используют в анкетах - якобы он состоит в партии и собирается стать главой КГГА. Так, недавно друг ему рассказал, что видел анкету, которую раздавали возле дома - там в списке возможных мэров Киева под №8 указан "Евгений Кошевой, партия "Слуга народа".

"Мало того, что люди не соображают, что я не состою в партии, так еще меня пытаются туда против воли..." - возмутился Кошевой.

"Мне это не надо, я не хочу туда. Я наблюдаю со стороны, общаюсь с простыми людьми, с такими же, как мы... Я могу что-то донести туда - в Офис президента или Кабинет министров - о том, чего хочет народ", - резюмировал он.

Евгений Кошевой признался, собирается ли заняться политикой (Видео: YouTube / В гостях у Гордона)