Могли стать лучшими подругами: эксперты рассказали о вражде Маркл и Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон относились друг к другу нейтрально. Между женщинами не было дружбы, как и вражды, хотя об этом очень часто говорили все, кому не лень.

В биографической книге о герцоге и герцогине Сассекских "В поисках свободы", написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран отметили, что две женщины просто не имели ничего общего. Об этом информирует издание The Mirror.

Авторы книги также отметили, что разрыв между герцогами Кембриджскими и Сассекскими возник из-за растущего напряжения между принцами Гарри и Уильямом, а не их супругами.

В книге отмечается, что Миддлтон и Маркл просто плохо знали друг друга, при этом отношения начали портиться в тот момент, когда бывшая актриса не обнаружила поддержки со стороны герцогини Кембриджской в то время, когда она переживала нападки прессы в свой адрес.

Что касается слухов о том, что Меган довела до слез Кейт во время примерки платья, то авторы книги утверждают, что они ложные. В книге рассказывают про разные ситуации между герцогинями, однако все они относительно нейтральные. Можно сделать вывод, что девушки могли стать хорошими подругами, однако они плохо знали друг друга.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри подали в суд из-за фотографии сына.

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