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Не могли проехать: Зеленский разнес в пух и прах мэра Очакова (видео)

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 13:27
Не могли проехать: Зеленский разнес в пух и прах мэра Очакова (видео)
Зеленский высказал претензии Бычкову за состояние дорог в Очакове (фото: РБК-Украина)

Зеленский сделал выговор мэру Очакова из-за ужасного состояния дорог

Владимир Зеленский сильно возмутился из-за отсутствия дорог в Очакове Николаевской области, куда президент Украины приехал, чтобы встретить захваченные Россией украинские корабли. Свои претензии Зеленский высказал во время интервью с журналистами.

Глава государства отметил, что в городе дороги находятся просто в ужасном состоянии и по ним невозможно ездить.

"Мы ехали, нет дорог. Мы не могли проехать к вам, совсем", - пожаловался Зеленский мэру Очакова Сергею Бычкову.

Зеленский высказал претензии Бычкову за состояние дорог в Очакове (видео: YouTube)

На это мэр города спросил, имеет ли он в виду Очаков. Президент поиронизировал, что "они сейчас не в Париже".

В свою очередь Бычков ответил, что в Очакове в данное время есть только одна плохая дорога и она находится на ремонте. При этом глава государства заявил, что он проехал по городу и лично увидел критическое состояние дорог.

Впоследствии Бычков все же пообещал отремонтировать дороги, и сказал, что ремонты начнутся уже весной следующего года, поскольку укладывать асфальт зимой нельзя.

Напомним, что вчера, 20 ноября, Зеленский с большим опозданием приехал в Очаков из-за того, что сломался двигатель президентского самолета. Ему пришлось долго ждать, пока механики безрезультатно пытались починить авиасудно, но в итоге из Киева в Харьков был отправлен другой самолет для президента.

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