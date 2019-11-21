Не могли проїхати: Зеленський розніс в пух і прах мера Очакова (відео)

Зеленський висловив претензії Бичкову за стан доріг в Очакові (фото: РБК-Україна)

Зеленський зробив догану меру Очакова через жахливий стан доріг

Володимир Зеленський сильно обурився через відсутність доріг в Очакові Миколаївської області, куди президент України приїхав, щоб зустріти захоплені Росією українські кораблі. Свої претензії Зеленський висловив під час інтерв'ю з журналістами.

Глава держави зазначив, що в місті дороги знаходяться просто в жахливому стані і по ним неможливо їздити.

"Ми їхали, немає доріг. Ми не могли проїхати до вас, зовсім", - поскаржився Зеленський меру Очакова Сергію Бичкову.

Зеленський висловив претензії Бичкову за стан доріг в Очакові (відео: YouTube)

На це мер міста запитав, чи має він на увазі Очаків. Президент поіронізував, що "вони зараз не в Парижі".

У свою чергу Бичков відповів, що в Очакові в даний час є тільки одна погана дорога і вона знаходиться на ремонті. При цьому глава держави заявив, що він проїхав по місту і особисто побачив критичний стан доріг.

Згодом Бичков все ж пообіцяв відремонтувати дороги, і сказав, що ремонти почнуться вже навесні наступного року, оскільки укладати асфальт взимку не можна.

Нагадаємо, що вчора, 20 листопада, Зеленський з великим запізненням приїхав в Очаків черех те, що зламався двигун президентського літака. Йому довелося довго чекати, поки механіки безрезультатно намагалися полагодити авіасудно, але в підсумку з Києва в Харків був відправлений інший літак для президента.