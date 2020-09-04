Не могла слышать его голос: дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала, как пережила горе

Дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) впервые со смерти отца дала большое интервью. Сейчас Марии-Барабаре 22 года, она закончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца в направлении дерматология и учится в интернатуре.

В интервью программе "ЖВЛ" Барбара рассказала, как пережила смерть отца, познакомила с любимым мужем и рассекретила, почему решилась на столь ранний брак. Девушка говорит, что решилась воплотить в жизнь давнюю мечту отца - создать кофейню с круассанами. Стены заведения украшены снимками Кузьмы, а слоган заведения - "Місце щасливих людей" - взят из песни Скрябина.

Барбара говорит, что папа всегда мечтал в конце своей музыкальной карьеры открыть заведение, в котором он мог бы общаться с людьми.

Девушка продолжает учиться в интернатуре, а вот ее муж Виктор решил посвятить себя бизнесу, оставив намерение стать хирургом. Перед тем, как пожениться, они жили вместе в течение двух лет, а свадьбу поспешили сыграть в 2019-м, чтобы не переносить бракосочетание на високосный год.

Барбара говорит, что дерматологом решила стать из-за собственных проблем с кожей. А вот отец был шокирован, когда она выразила намерение посвятить себя медицине. Тем не менее Кузьма сказал, что во всем будет поддерживать дочку.

"Мы были очень близкими. Все время, когда он был свободен от съемок и концертов, мы были вместе. Мы очень много путешествовали и время вместе было всегда активным", - говорит Барбара.

Дочь Кузьмы вспоминает, что он был самым лучшим отцом который только мог быть. День, когда отец погиб, Барбара почти не помнит. Она говорит, не ожидала, что смерть отца вызовет такую скорбь в обществе.

"Я была долгий период времени в депрессивном расстройстве. Я была на успокоительных и транквилизаторах, поэтому много чего не помню", - призналась Барбара, добавив, что в борьбе с депрессией ей помогли специалисты.

Девушка говорит, что ей до сих пор тяжело. Она долгое время не могла даже слышать голос папы по радио или в каком-либо общественном месте.

Барбара надеется, что отец ею будет гордиться.

Дочь Кузьмы Скрябина рассказала о том, как пережила смерть отца (видео: ЖВЛ)

Напомним, Андрей Кузьменко трагически погиб ранним утром 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, Кузьма погиб на месте.

22-летняя Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы и Светланы Бабийчук. Папа любил называть ее Бусей, сама же она предпочитает имя Барбара. Девушка в конце декабря 2019-го вышла замуж за Виктора Тура. Он был тогда студентом, как и Барбара. Парень из состоятельной семьи, его отец - глава сельсовета села Иванков Киевской области.

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