Я могла потерять ребенка: под Днепром младенец угодил в больницу с передозировкой

В городе Павлограде Днепропетровской области в больницу скорой помощи привезли младенца с передозировкой. Как рассказала мама малыша Алена Гринченко, ребенку назначили два препарата с одинаковым составом, которые и привели к передозировке.

Гринченко сообщила, что педиатр из амбулатории прописала малышу два препарата – свечи Лаферобион и капли Назоферин. Диагноз, который поставили ребенку – ангина и мама предупредила, что может возникнуть аллергическая реакция. Через несколько дней малышу стало плохо и его на скорой увезли в больницу.

"Завотделением детской поликлиники, когда принимала на по скорой помощи, сказала, что эти два препарата из одной группы и нужно было принимать либо одно, либо другое, а не оба вместе. Это привело к передозировке в организме ребенка и вызвало острую аллергическую реакцию. И что это могло закончиться по-разному, мы вовремя обратились. Сказала заканчивать прием всего ранее назначенного, что горло она не видит, чтобы было красное (хотя утром на приеме нам в карточке написали стабильно красное)", - рассказала мама ребенка.

Малышу назначили курс уколов, а потом – дополнительно курс лечения, чтобы полностью вывести препараты из организма. Медик начала отказываться от своих слов, когда узнала, какие последствия для здоровья ребенка имели ее назначения.

"Нам делали уколы против аллергии, мы до сих пор пьем капли против аллергии и пили атоксил три дня. Чтобы вывести все эти препараты из организма, так она сказала. Сейчас уже от своих слов отказывается, а я не подумала, что нужно это записать. К тому же, ребенок был на руках, было совершенно не до этого. Помогите, пожалуйста, мне восстановить справедливость. Ведь из-за её халатности я могла потерять своего ребенка", - написала Гринченко.