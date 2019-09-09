Могилевскую после Танцев со звездами разнесли за странное поведение и излишний пафос

Наталью Могилевскую раскритиковали за проведенный ею прямой эфир
Наталья Могилевская - популярная украинская певица и победительница шоу Танцев со звездами 2019 вместе со зрителем спела новые стихи к музыке гимна Украины, а также провела прямой эфир. Поклонники артистки совсем не оценили выступления любимой исполнительницы и удивились ее поведением. Реакция фанатов появилась под последним постом Могилевской на ее страничке в Instagram.
"Когда я узнала о возвращении наших героев, я сделала незапланированое выступление. И я уверена, что когда миллионы людей одновременно читают молитву, я верю, что это намерение становится в миллионы раз сильнее, он осуществляется. Я сделала молитву за нашу светлую победу в прямом эфире вместе со зрителем и спела новые стихи к музыке гимна Украины, написала еще в День Независимости и представила на своем благотворительном концерте для поддержки и реконструкции Национального Ботанического Сада. Спасибо оркестру телеканала 1+1 за поддержку этой сердечной импровизации", - написала певица.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Подписчики считают, что Наташе еще нужно многому научиться. Она совсем не подходит на роль ведущей и очень их разочаровала.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
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Как мы ранее сообщали, Влад Яма высказался о результатах третьего эфира Танцы со звездами 2019.
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