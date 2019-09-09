Могилевскую после Танцев со звездами разнесли за странное поведение и излишний пафос

Фото: Наталья Могилевская (facebook.com mogylevskaya)

Наталью Могилевскую раскритиковали за проведенный ею прямой эфир

Наталья Могилевская - популярная украинская певица и победительница шоу Танцев со звездами 2019 вместе со зрителем спела новые стихи к музыке гимна Украины, а также провела прямой эфир. Поклонники артистки совсем не оценили выступления любимой исполнительницы и удивились ее поведением. Реакция фанатов появилась под последним постом Могилевской на ее страничке в Instagram.

"Когда я узнала о возвращении наших героев, я сделала незапланированое выступление. И я уверена, что когда миллионы людей одновременно читают молитву, я верю, что это намерение становится в миллионы раз сильнее, он осуществляется. Я сделала молитву за нашу светлую победу в прямом эфире вместе со зрителем и спела новые стихи к музыке гимна Украины, написала еще в День Независимости и представила на своем благотворительном концерте для поддержки и реконструкции Национального Ботанического Сада. Спасибо оркестру телеканала 1+1 за поддержку этой сердечной импровизации", - написала певица.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики считают, что Наташе еще нужно многому научиться. Она совсем не подходит на роль ведущей и очень их разочаровала.

Наташа, что вчера с вами было, когда вы вели ефир??? Мягко говоря, это все странно и глупо...больше не ведите, просто вы сами себя выставляете не с лучшей стороны.

Гимн - до мурашек. Балкон - до ужаса. Понимаю, вы не профессиональная ведущая, но вы носите звание народной артистки. Что с Вами происходило весь вечер? "Чарівна куля, жаба, га га га".

Ведение интервью не понравилось, разочаровала, языка не знаешь, говорить не умеешь,а конец прекрасен, гимн удался, без обид.

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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Как мы ранее сообщали, Влад Яма высказался о результатах третьего эфира Танцы со звездами 2019.

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