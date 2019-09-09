ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос

STYLERПерсони    09.09.2019 - 13:16
Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос
Фото: Наталія Могилевська (facebook.com mogylevskaya)

Наталю Могилевську розкритикували за проведений нею прямий ефір

Наталя Могилевська - популярна українська співачка та переможниця шоу Танців з зірками 2019 разом з глядачем заспівала нові вірші до музики гімну України, а також провела прямий ефір. Шанувальники артистки зовсім не оцінили виступи улюбленої виконавиці і здивувалися її поведінкою. Реакція фанатів з'явилася під останнім постом Могилевської на її сторінці в Instagram.

"Коли я дізналася про повернення наших героїв, я зробила незапланованний виступ. І я впевнена, що коли мільйони людей одночасно читають молитву, я вірю, що цей намір стає в мільйони разів сильнішим, він здійснюється. Я зробила молитву за нашу світлу перемогу в прямому ефірі разом з глядачем і заспівала нові вірші до музики Гімну України, які написала ще в День Незалежності і презентувала на своему благодійному концерті для підтримки та реконструкції Національного Ботанічного Саду. Дякую оркестрові телеканалу 1+1 за підтримку цієї сердечної імпровізації ", - написала співачка.

Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафосФото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники вважають, що Наташі ще потрібно багато чому навчитися. Вона зовсім не підходить на роль ведучої, та дуже їх розчарувала.

  • Наташа, що вчора з вами було, коли ви вели ефір??? М'яко кажучи, це все дивно і нерозумно...більше не ведіть, просто ви самі себе виставляєте не з кращого боку.
  • Гімн - до мурашок. Балкон - до жаху. Розумію, ви не професійна ведуча, але ви носите звання народної артистки. Що з Вами відбувалося весь вечір? "Чарівна куля, жаба, га га га".
  • Ведення інтерв'ю не сподобалося, розчарувала, мови не знаєш, говорити не вмієш, а кінець прекрасний, гімн вдався, без образ.

Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафосМогилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафосМогилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Відео: Наталя Могилевська виконала пісню "В Києві осінь" (YouTube/1+1)

Як ми раніше повідомляли, Влад Яма висловився про результати третього ефіру Танці з зірками 2019.

Читайте також Різатдінова зізналася в почуттях до партнера Танці з зірками 2019.

Добре стою на ногах: Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками "Ваша пара неповторна": Могилевська зворушила мережу ніжним фото з Ямою
Новини України Наталя Могилевська
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся