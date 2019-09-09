Могилевську після Танців з зірками рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос

Фото: Наталія Могилевська (facebook.com mogylevskaya)

Наталю Могилевську розкритикували за проведений нею прямий ефір

Наталя Могилевська - популярна українська співачка та переможниця шоу Танців з зірками 2019 разом з глядачем заспівала нові вірші до музики гімну України, а також провела прямий ефір. Шанувальники артистки зовсім не оцінили виступи улюбленої виконавиці і здивувалися її поведінкою. Реакція фанатів з'явилася під останнім постом Могилевської на її сторінці в Instagram.

"Коли я дізналася про повернення наших героїв, я зробила незапланованний виступ. І я впевнена, що коли мільйони людей одночасно читають молитву, я вірю, що цей намір стає в мільйони разів сильнішим, він здійснюється. Я зробила молитву за нашу світлу перемогу в прямому ефірі разом з глядачем і заспівала нові вірші до музики Гімну України, які написала ще в День Незалежності і презентувала на своему благодійному концерті для підтримки та реконструкції Національного Ботанічного Саду. Дякую оркестрові телеканалу 1+1 за підтримку цієї сердечної імпровізації ", - написала співачка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники вважають, що Наташі ще потрібно багато чому навчитися. Вона зовсім не підходить на роль ведучої, та дуже їх розчарувала.

Наташа, що вчора з вами було, коли ви вели ефір??? М'яко кажучи, це все дивно і нерозумно...більше не ведіть, просто ви самі себе виставляєте не з кращого боку.

Гімн - до мурашок. Балкон - до жаху. Розумію, ви не професійна ведуча, але ви носите звання народної артистки. Що з Вами відбувалося весь вечір? "Чарівна куля, жаба, га га га".

Ведення інтерв'ю не сподобалося, розчарувала, мови не знаєш, говорити не вмієш, а кінець прекрасний, гімн вдався, без образ.

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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